Detersivi quasi a costo zero con questi trucchi geniali che ti fanno avere tanti soldi in più a fine mese

I detersivi per pulire casa possono essere davvero costosi, ma quali possono essere i trucchi per risparmiare? Ecco cosa c’è da sapere a riguardo

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, acquistare detersivi può essere davvero dispendioso e sul bilancio mensile, questi possono pesare davvero molto, ma come si può fare per risparmiare? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento.

Chi usa il detersivo liquido sa bene che questo si spreca davvero molto facilmente. Solitamente, infatti, si presta poca attenzione a quanto sapone si aggiunge all’acqua per pulire i pavimenti o vari mobili presenti in casa. Di conseguenza, il flacone non dura quanto sperato e vi è la necessità di acquistare un nuovo prodotto.

Per evitare di sprecare i detersivi in forma liquida, però, basterebbe solamente fare attenzione e seguire qualche utile consiglio.

Quando si usa il sapone liquido per la lavatrice, questo in media ha un costo di quattro euro per flacone, sicuramente in tanti avranno notato che il tappo di questo è davvero grosso. Di conseguenza, lo spreco è davvero dietro l’angolo, ma vi è la possibilità di porvi rimedio.

Basterà praticare un foro con un cacciavite proprio sul tappo così da dosare nel modo giusto il detersivo.

Un altra modalità per risparmiare è quella di acquistare un detersivo multiuso. Spesso, infatti, quando si acquistano i detersivi si comperano quelli specifici per ogni superficie, ma in realtà alcuni di questi possono essere utilizzati per pulire anche più di un ripiano o altro. Ad esempio, il detersivo per lavare le stoviglie può essere utile anche per pulire i vetri.

Detersivi quasi a costo zero: l’importanza delle offerte

L’acquisto dei detersivi può dunque risultare davvero dispendioso, vi sono però alcuni trucchetti per risparmiare e mettere da parte un piccolo gruzzolo a fine mese.

Forse non tutti sanno, che il costo dei vari detersivi è determinato da diversi fattori tra questi, ad esempio, vi è il packaging. Di conseguenza, potrebbe essere molto utile acquistare il detersivo liquido sfuso, questo, infatti, risulterebbe un ottimo prodotto e soprattutto meno costoso. Per vedere il reale risparmio basterà controllare quanto il detersivo costa per litro.

Alcune persone, però, spesso acquistano i detersivi al supermercato e di conseguenza è fondamentale conoscere le varie offerte che spesso si possono trovare. Questi, infatti, possono avere un risparmio di ben il quaranta per cento.

Vi sono, infine, i negozi alla spina ed anche in questo caso potrebbe essere molto utile dare un’occhiata ai prezzi, questi, molto spesso risultano essere davvero bassi. La ragione è semplice perché in questo caso non vi sono costi ne di imballaggio e nemmeno di trasporto.