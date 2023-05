Elodie, ecco come fa ad avere una pelle perfetta: il trucco efficacissimo

Pelle perfetta in poche e semplici mosse? È possibile! Elodie ci ha mostrato il suo ultimo trucco di bellezza da inserire subito nella nostra beauty routine.

Non è necessario spendere una fortuna in prodotti cosmetici o in costosi, e spesso dolorosi, trattamenti: la novità beauty che sta spopolando ora sui Social è ufficialmente l’ultimo segreto di bellezza da provare. Di facile applicazione, super efficace e alla portata di tutti, questo prodotto è la nuova tendenza skincare dalle molteplici funzioni e proprietà.

La cantante di Ok.Respira è solita condividere con i propri followers consigli e segreti di make-up sempre nuovi ed originali. E anche questa volta non è stata da meno: con una storia sul suo profilo Instagram ha dato un prezioso suggerimento per prendersi cura della propria pelle. Vediamo subito di che si tratta.

L’ultimo segreto di bellezza

Garantendo un vero e proprio boost di idratazione, le maschere viso in tessuto sono l’ultimo beauty trend da seguire. Basta infatti applicarle sul proprio viso e lasciarle agire per qualche minuto: i risultati sono davvero eccezionali. Infatti, le maschere in tessuto contengono infinite proprietà e permettono di curare la nostra pelle in un’unica soluzione. Vista l’altissima concertazione di elementi lenitivi, idratanti e leviganti, non è necessario utilizzare questo prodotto tutti i giorni; generalmente si consiglia di utilizzarlo 3 volte a settimana.

Originaria dei Paesi asiatici, quali Giappone e Corea del Sud, luoghi in cui la cura delle pelle è un vero e proprio culto, va da sé che la maschera in tessuto rappresenta l’ultima frontiera beauty da inserire nella propria routine di bellezza. Altamente performante, può essere una validissima alternativa a sieri e creme viso. Anzi, in molti casi questo prodotto agisce talmente a fondo che potrebbe tranquillamente svolgere la funzione di più cosmetici insieme.

Sarà interessante sapere, inoltre, che grazie alla sua composizione in cotone o cellulosa, questa maschera viso è adatta anche alle pelli più sensibili; facendola aderire al proprio viso garantisce un’altissima idratazione, rimpolpando e tonificando la pelle che apparirà subito più luminosa, compatta ed omogenea.

Prodotto monouso, compatto e facilissimo da usare, la maschera in tessuto è un alleato prezioso per la cura della pelle: Elodie e le tantissime celeb che ne hanno già fatto un punto fermo della loro routine di bellezza lo sanno bene.

Non ci resta allora che curiosare tra le innumerevoli proposte presenti in commercio e scegliere quella che fa più al caso nostro e… buona skincare a tutti!