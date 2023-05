Se stendi panni nel modo giusto puoi vendere il ferro da stiro perché non dovrai stirarli

Stendi i panni in questo modo e potrai finalmente dire addio per sempre al ferro da stiro: il risparmio sarà assicurato.

Ora che ci avviciniamo verso il periodo più caldo dell’anno, la sola idea di dover passare ore ed ore a contatto con il vapore del ferro da stiro già ti fa sudare. Non è sicuramente una delle idee più allettanti che tu possa avere, eppure al tempo stesso sai perfettamente che non puoi farne a meno.

Stirare non è mai una cosa che si fare con voglia, non piace a nessuno e non piace di certo nemmeno a te. Come se non bastasse poi, l’aumento del costo dell’energia elettrica rende il tutto ancora più complicato. Più rimanderai, più ore impiegherai per stirare tutto e più la tua bolletta sarà alta. A questo punto le alternative sono due: chiudere gli occhi e non vedere tutte quelle terribili pieghe, oppure trovare qualche trucchetto che t’impedisca per sempre di stirare.

Stanca di dover stirare per ore ed ore? Stendi così i panni e potrai mettere in naftalina il tuo ferro da stiro

Siccome andare in giro con abiti stropicciati non è sicuramente la scelta migliore, si devono necessariamente trovare dei piccoli trucchetti per evitare di far diventare il ferro da stiro una vera ossessione. Proprio per questo tra poco, ti andremo a svelare dei piccoli escamotage che ti permetteranno di non usare mai più il ferro da stiro.

Prima di svelarti come procedere, devi però sapere che ci sono degli indumenti che devi per forza di cosa stirare: pantaloni classici, camicie e anche le giacche necessitano per forza di cose del ferro da stiro. Per quanto riguarda il resto invece, segui questi semplici passaggi e potrai finalmente sbarazzarti del ferro da stiro. Scopri di cosa si tratta:

Lavatrice con basse temperature: per evitare di avere capi con troppe pieghe, se non sono troppo sporchi andranno bene anche i classici 40°. In questo modo il bucato sarà pulito ma senza stropicciarsi troppo; Centrifuga massimo 800 giri: impostare una centrifuga medio-bassa impedirà di creare tutte quelle pieghe difficili da eliminare; Lavatrice non troppo piena: più la lavatrice sarà carica e più i capi si aggroviglieranno tra loro formando le pieghe. Un carico medio sarà l’ideale per evitare che questo accada; Stendili subito: non lasciare i capi per ore in lavatrice, piuttosto non appena finisce stendili subito, ma non prima di averli sistemati per bene con le mani; Usa le grucce: laddove possibile, sistema i capi sulle grucce e appendili, così facendo le pieghe saranno solo un lontano ricordo.

In questo modo il ferro da stiro potrai anche non utilizzarlo più. Se invece devi per forza usarlo, ricordati di tenerlo sempre ben pulito e privo di calcare. Solo così potrai stirare velocemente e senza consumare più del necessario.