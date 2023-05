La tuta diventa fashion: l’esempio della supermodel

Sono ormai lontani i tempi in cui la tuta era confinata agli outfit da casa o palestra: ora è ormai una tendenza fashion affermata. Perfetto esempio di stile off-duty, la supermodel Irina Shayk l’ha scelta come look all’ after-party del Met Gala e il risultato è stato pazzesco!

Sfoggiata da tantissime fashion icon e vista sulle tante passerelle durante le ultime fashion week, si può dire che la tuta è diventata ufficialmente una vera e propria ossessione moda. Che sia una serata informale con gli amici o una cena elegante, la tuta può essere davvero un’ottima scelta per essere super cool senza però rinunciare alla comodità.

Capo super versatile, il pantalone della tuta è la nuova espressione dello stile casual ma che con la giusta scelta di accessori può diventare audace e sofisticato. Immancabili nel guardaroba di ogni fashionista, i joggers possono essere indossati sia per un look da giorno che per un outfit serale: tutto dipende dagli accessori.

Pantaloni della tuta: come abbinarli in modo perfetto

Irina Shayk insegna: puntare tutto sui bijoux! Proprio così: il segreto per essere super stylish indossando la tuta sta nella scelta di scarpe e accessori. Abbondare quindi con collane, choker, orecchini, earcuffs e bracciali. Più si brilla, meglio è.

Se però non amate particolarmente strass e brillantini, niente paura: basta scegliere gioielli vistosi e importanti. Un altro accessorio da non sottovalutare potrebbe essere l’occhiale da sole: dettaglio fondamentale nel look da giorno, può completare il nostro outfit donando un’allure super chic ai nostri joggers.

Per quanto riguarda invece la scelta delle scarpe, via libera a stivaletti, décolleté, sandali alti… La parola d’ordine in questo caso è tacco alto.

Se invece vogliamo sfoggiare la nostra tuta in modo meno impegnativo ma sempre ricercato e alla moda, allora si può optare per dei gioielli più minimal, dei mocassini in pelle e un blazer. Per un look invece più grintoso, possiamo seguire l‘esempio della supermodella, abbinando il pantalone della tuta ad una canotta basic e una giacca in pelle, ancora meglio se oversize.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti: la tuta è un capo talmente versatile che può essere indossato in qualsiasi momento ed occasione. Sta bene davvero con tutto: gioielli, tacchi alti o bassi, blazer strutturati o camicie e giacche over… Insomma, che si voglia avere uno stile più chic o più sportivo, la tuta può diventare il capo passe-partout su cui puntare per esprimere come più si desidera la propria personalità.