Tutte sembrano magre con questo increbile constume da bagno che renderà la tua estate un sogno

L’estate è alle porte e non ti senti a tuo agio con i chiletti in più. Non temere! Esiste un bikini che ti fa sembrare più snella e longilinea

Ormai l’estate è alle porte e non tutte riusciamo ad arrivare in tempo alla prova costume. C’è chi si è messa a dieta per apparire più in forma, mentre c’è chi dovrà restare con qualche chilo di troppo e sta cercando consigli per nasconderli. Ci si chiede come sia possibile farlo con pochi centimetri di stoffa, ma la scelta del costume molte volte può essere sbagliata se la scegliamo senza rispettare la forma del nostro corpo.

Ci sono costumi, ad esempio, che, anche se siamo magre e in forma tendono ad allargare la nostra figura. Questo è vero, poiché ogni donna ha la propria forma del corpo ed è per questo che le guide per scegliere il costume adatto a noi sono molto utili per aiutarci a sentirci a nostro agio in spiaggia. Se sei una donna curvy sappi che non è difficile valorizzare le tue forme con un bikini adatto a te.

Ogni corpo ha il proprio costume adatto, se sei curvy indossa questo

I costumi da bagno possono sembrare simili, tuttavia non è così: le forme, i colori e i materiali utilizzati fanno una grande differenza nel modo in cui si adattano al corpo femminile. Per ottenere un aspetto più snello, dovresti optare per i colori scuri, in quanto hanno un effetto snellente sul tuo fisico, proprio come accade con gli abiti normali. I costumi da bagno neri, verdi militari, blu scuro o grigi sono ottimi alleati per il tuo corpo.

Inoltre, ci sono altri semplici accorgimenti che puoi seguire per apparire più sottile. Gli indumenti da mare, come i bikini, possono essere scelti in base alle loro proprietà snellenti e modellanti. Ad esempio, i drappeggi possono distogliere l’attenzione dai rotolini in certe parti del corpo, mentre le strisce sulle fiancate creano un effetto ottico snellente. Inoltre, i costumi in tessuto scuba e i modelli con culotte a vita alta possono essere molto contenitivi e strategici per evidenziare le parti più snelle del fisico.

Questi costumi sono molto adatti alle donne curvy perché valorizzano i loro fisici. Tuttavia, è importante non cadere nella trappola di scegliere un bikini solo perché piace il colore o la forma. L’obiettivo è quello di fare la scelta giusta per esaltare al meglio le forme del proprio corpo, sentendosi sexy e irresistibili in ogni occasione.