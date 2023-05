Hotel su Booking a prezzo stracciato: svelato come fanno gli esperti che viaggiano quasi gratis

Forse non tutti lo sanno, ma vi sono diversi trucchi per risparmiare quando si prenota mediante Booking: ecco cosa c’è da sapere in merito

L’estate ormai è alle porte ed in tantissimi, molto probabilmente, stanno programmando le vacanze ma come si può fare per risparmiare sul Bad and Breakfast o sull’ostello? Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Probabilmente, l’argomento non è noto ma risparmiare su Booking sembra essere possibile e basterà solamente fare attenzione. Sarà successo sicuramente a tutti di fare un giro sul web e trovare un biglietto per usufruire dell’aereo con un costo davvero molto basso. Una volta acquistato chiaramente ci si chiede dove andare a dormire e per rispondere a tale domanda, magari, si accede sul sito di Booking per dare un’occhiata.

A questo punto ci si ritrova, però, a prendere visioni di costi che possono essere davvero molto alti. Qualche volta, infatti una stanza in un hotel potrebbe essere motivo di mancata partenza.

Forse non è molto noto, ma su Booking.com vi sono diversi trucchi da poter mettere in pratica e che riusciranno a far risparmiare qualche soldo. La prima cosa da fare quando si decide utilizzare il sito in questione è cliccare su “trova offerte“, potrebbe essere scontato ma a volte non lo è.

In questo modo, infatti, il sito online elencherà le stanze con costi più bassi, poi chiaramente è necessario controllare la disponibilità, ovvero se le l’hotel o il B&B scelto ha una stanza disponibile nel periodo di tempo scelto.

Risparmiare su Booking: ecco alcune cose da sapere assolutamente

Dunque, come visto nel paragrafo precedente, risparmiare prenotando una stanza su Booking è possibile e il primo step da compiere è cliccare sulla casella “trova offerte”.

Ma non è tutto, infatti, se ci si iscrive al programma Genius vi è la possibilità di ricevere il dieci per cento di sconto sulla prenotazione della camera. Più si utilizza il sito per prenotare camere e più sarà possibile risparmiare dal momento che vi sono diversi livelli a cui poter accedere nel corso del tempo.

Un’altra cosa da sapere è che sul sito in questione vi sono diversi hotel e Bad and Breakfast che danno la possibilità ai futuri clienti di avere la cancellazione gratuita della prenotazione. In questo modo se magari continuando a cercare si trova un’offerta maggiormente conveniente allora la stanza prenotata in precedenza si può disdire senza costi.

Bisogna, però, precisare una cosa e cioè che, solitamente, tale opzione maggiora il costo della stanza. Per risparmiare, dunque, potrebbe essere utile fare una scelta mirata.