Non aspettare che germoglino: come conservare al meglio le cipolle evitando spiacevoli inconvenienti

Le cipolle sono molto amate e spesso si utilizzano per la preparazione di diverse pietanze, ma come si conservano? Ecco come evitare che germoglino

Fanno piangere, ma sono gustosissime, per qualcuno perfino irrinunciabili. Le cipolle sono uno degli alimenti che danno un deciso sapore a molte ricette. Dal soffritto alla frittata tutti (o quasi) in cucina hanno delle cipolle. Ma solo in pochi sanno come conservare le cipolle. Già perché non basta metterle in porta frutta, o chiuse nella dispensa. Il rischio facendo così è che durino davvero molto poco.

Se mediamente ogni italiano se la cava in cucina – una sorta di eredità genetica – sono in pochi e in poche a sapere invece come conservare correttamente gli alimenti. Molto spesso quando si acquistano le cipolle, queste potrebbero germogliare e diventare poco gradevoli, il risultato? Questo ingrediente finisce nel cassonetto dell’umido.

Eppure questo ingrediente è alla base di molte ricette e se ne utilizza davvero molto, di conseguenza dovrebbe essere conservato con molta cura e soprattutto nel modo giusto. Di cipolle ne esistono numerose varietà, da quelle che hanno il sapore più dolce a quello più acidulo. Un alimento che è ricchissimo di proprietà e che fa davvero bene al nostro organismo. Insomma conservare bene le cipolle ci fa bene.

Cipolle: ecco come conservarle per evitare che germoglino

Siete rientrati a casa dalla spesa carichi di buste. Iniziate a mettere a posto i vari acquisti ed ecco che vi ritrovate con le cipolle in mano. E il dubbio che vi attanaglia: dove mettere le cipolle per non farle maturare prima del tempo?

Sarà sicuramente capitato a tutti di aver riposto le cipolle per conservarle e poi ritrovare ricche di germogli. Questo problema, infatti, è davvero molto comune ma si può trovare una soluzione. Forse non tutti sanno che le cipolle, anche se germogliate, potrebbero essere consumate e lo stesso vale per i germogli. A tal riguardo, però, è fondamentale chiedere consiglio ad un esperto in materia che sicuramente saprà consigliare nel modo più adeguato.

La modalità migliore per conservare questo alimento, rispetto a ciò che si potrebbe pensare e a ciò che solitamente si fa, non è tenerlo in frigorifero perché potrebbero marcire. Inoltre, la parte superficiale dell’alimento, potrebbe diventare molla.

La cipolla, infatti, assorbe umidità ed il frigorifero non è proprio il posto ideale. Il coniglio è quindi quello di conservare l’ingrediente in questione in luoghi freschi, asciutti e bui e magari mettere le cipolle in una busta in carta forata. La cipolla può essere riposta in frigo oppure in freezer dopo l’utilizzo.