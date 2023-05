Rush cutaneo nei bambini: le 5 risposte che potrebbero salvargli la vita

Quando si presenta un Rush cutaneo sulla pelle del tuo bambino devi stare allerta: ecco 5 segnali da tenere in conto.

Ogni mamma vorrebbe che il suo bimbo stesse sempre bene perché non ha visto mai di problema. Vi sono dei casi però in cui si presentano dei segni sulla pelle e bisogna capirne le ragioni.

Il rush cutaneo è una reazione infiammatoria transitoria che si verifica spesso nei bambini, provocando arrossamento e prurito della pelle. Se il tuo bambino quindi lamenta un fastidio oppure vedi che la sua pelle diversa dal solito, devi essere pronta a intervenire.

Rush cutaneo: come si manifesta e come riconoscerlo

Il rush cutaneo si tratta di una forma di ipersensibilità immunitaria nei confronti di sostanze esterne come detergenti, cibi, polvere o tessuti. Compare improvvisamente e tende a regredire spontaneamente dopo qualche giorno. Il rush cutaneo si manifesta con eritema, arrossamento e desquamazione in alcune zone specifiche del corpo come viso, collo, petto, mani, braccia o gambe. La pelle arrossata prude fortemente, soprattutto di notte. In alcuni casi compaiono anche piccole vescicole.

Nella maggior parte dei casi, i rush cutanei nei bambini non hanno gravi conseguenze e si risolvono spontaneamente nel giro di 1-2 settimana. Tuttavia, se non regrediscono, durano più di tre settimane o compaiono spesso, è bene consultare il pediatra per escludere cause più serie o allergie.

Quindi quando compare un rush cutaneo bisogna premurarsi di identificarne l’origine. Vediamo assieme come fare.

I 5 fattori da considerare quando appare un rush cutaneo