La spugna doccia che aiuta a prevenire il tumore al seno: da avere assolutamente per tutte le donne

Ecco come agisce, rilevandosi un ottimo strumento di prevenzione. Da dove proviene l’idea e come si utilizza

Una startup del Cile, nota come The Palpa Company, ha creato un tipo originale di spugna, a forma di seno, con un intento ben preciso.

Lo scopo, infatti, è quello di sensibilizzare le donne su quanto sia significativa l’auto palpazione della mammella, per diagnosticare in modo rapido un eventuale cancro al seno. L’idea è quella di mostrare alle donne a cosa prestare attenzione mentre palpeggiano il seno e per far sì che possano auto controllarsi ogni mese.

Ma come funziona questo particolare strumento? Nel dettaglio, la spugna va riempita con sapone liquido, dopodiché si deve cominciare la verifica palpandosi il seno. Tutte le volte che le dita premeranno sull’eventuale nodulo tumorale, il sapone sarà rilasciato sulla spugna.

In questo modo si potrà favorire la memoria sensoriale delle dita, e fare in modo di percepire eventuali noduli anomali nella mammella. Non è in grado di fare una diagnosi, ma quantomeno di essere utile nella pratica dell’auto palpazione, che in diversi casi è un modo per le donne di intercettare i noduli e poi recarsi dal medico per la diagnosi.

Auto palpazione seno: perché è importante

Tutti gli anni, purtroppo, molte donne ricevono la diagnosi di tumore al seno. Dalle statistiche, si apprende che ben 3 su 10, tra coloro che si sottopongono ai controlli e ricevono la diagnosi, hanno un’età inferiore ai 40 anni.

Il tumore al seno è uno dei tumori più ampiamente diffusi, ma ha anche un’elevata percentuale di sopravvivenza dopo la terapia adeguata. Si parla, infatti, del 95%. Purtroppo, se il tumore non è diagnosticato per tempo, diverse donne perdono la vita.

La gran parte delle donne comincia a controllarsi dopo i 40 anni, ma il rischio di una diagnosi di questo problema può avvenire anche prima. Praticando l’auto palpazione del seno, è possibile tastare eventuali presenze anomale, i noduli per l’appunto, e altri tipi di anomalie che possono costituire un disturbo serio.

Ricordare che è essenziale palpare tutto il seno in varie direzioni e livelli di pressione: se sotto le dita sentite che c’è una massa la cui consistenza è dura e fissa, non mobile dunque, che non si muove se la tocchiamo con la mano, allora bisogna contattare il proprio dottore.

Questa auto palpazione dovrebbe occorrere una volta al mese. Se si ha il ciclo, il settimo giorno va bene per eseguire il controllo.