Nascita dei bambini, quali effetti ha la luna piena? Scoperta sorprendente degli scienziati

Protagonista di storie e credenze popolari, la luna piena è stata studiata anche in relazione alla nascita dei bambini: ecco cosa si è scoperto

Nel corso della storia, la luna ha sempre avuto una forte correlazione con il ciclo mestruale della donna e con la sua vita biologica. Le nostre antenate usavano proprio le fasi lunari per monitorare il proprio ciclo mestruale: ognuna ha una durata di 7 giorni ed essendo quattro (piena, declino, nera e crescita) la durata complessiva è di 28 giorni, proprio come per la donna. Ecco però cosa si è scoperto in merito alla relazione tra la luna piena ed il parto.

Il legame tra la Luna, le sue fasi e la salute della donna è qualcosa su cui la scienza si interroga da tempo. Gli studiosi dell’Università di Bradford in Inghilterra hanno analizzato la predisposizione dei propri pazienti a depressione, ansia, aggressività e tensione e hanno notato che, in coincidenza della Luna piena, questi sintomi si manifestano maggiormente. Ecco però cosa si sa in merito alla relazione tra la Luna piena e il parto.

Luna piena e nascita dei bambini: la scienza risponde

Una credenza popolare vuole che, nei giorni di Luna piena, si concentri un maggior numero di nascite: questa narrazione si è protratta nel corso dei secoli, pur senza una base scientifica solida. Nel 2001, la rivista Birth ha pubblicato i dati relativi a oltre 70 milioni di nascite negli USA in un intervallo compreso dal 1997 al 1999: gli autori non hanno trovato alcuna correlazione tra la Luna piena e il numero di parti avvenuti in quei precisi giorni.

Diversi, però, gli esiti degli studi pubblicati nel 2013 su Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Qui, i ricercatori hanno esaminato i dati relativi a 500mila nascite in Norvegia tra il 1990 e il 2008, constatando un aumento dell’1,4% delle nascite durante la Luna piena. Anche la scienza, quindi, non ha ancora un parere unico e definitivo in merito a questa correlazione, portata avanti soprattutto dalla credenza popolare.

La maggior parte degli studiosi, però, concorda nel dire che ci siano fattori che influenzano la nascita in un modo molto più impattante, rispetto alla Luna. Si tratta infatti della temperatura, della pressione atmosferica e della stagionalità del periodo: sul legame tra questi fattori e il numero di bambini nati non ci sono dubbi.