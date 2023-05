Quanto dovresti tenere il balsamo sui capelli? Pochissimi lo sanno

Senza dubbio un prodotto must have per chi ama prendersi cura dei capelli, il balsamo deve però essere applicato correttamente. Ma sappiamo davvero quanto andrebbe lasciato agire? Probabilmente pochissimi lo sanno!

Sono ancora tanti i dubbi che gravitano intorno al balsamo e il suo utilizzo. Infatti, nonostante sia largamente impiegato nel lavaggio e cura i capelli, questo prodotto è ancora avvolto da molti pregiudizi e altrettanti luoghi comuni. Se secondo alcuni il suo utilizzo, se eccessivo, rischierebbe di appesantire i capelli, è al contrario adorato dai più, i quali non possono davvero farne a meno nell’idratazione della propria chioma.

Tuttavia, c’è un quesito che ancora tanti si pongono: per quanto tempo è consigliabile tenere il contitioner perché abbia davvero effetto? Per rispondere a questa domanda, dovremo prima ripercorrere le tante qualità del prodotto, capendo così perché il suo regolare utilizzo può davvero beneficiare alla chioma, ma soprattutto capire nel dettaglio quale sua la giusta durata di applicazione.

Balsamo per capelli: proprietà

Il conditioner ha la preziosa funzione di idratare e districare il capello, chiudendone le cuticole e lisciando il fusto. Ecco perché rende i nostri capelli così setosi.

Alcuni balsami, in particolare, contengono ingredienti che aiutano a riparare i danni causati da trattamenti termici, esposizione al sole, tinture o altri processi chimici aggressivi, aiutando a ricostruirne e rafforzarne la struttura.

Non solo: alcuni prodotti offrono una vera e propria barriera protettiva contro danni eventuali e agenti esterni aggressivi.

Questi particolari balsami possono addirittura contenere filtri solari che schermano dai raggi UV, ma anche ingredienti che proteggono i capelli dalle alte temperature degli strumenti di hairstyling, quali piastra e ferri, e da altri fattori dannosi. Se ne possono trovare in commercio anche in versione super naturale, ricchi di ingredienti come vitamine e proteine della seta che contribuiscono a nutrire i capelli, migliorandone la loro salute complessiva e favorendone la crescita.

Ora che abbiamo ripercorso le infinite proprietà del balsamo per capelli, cerchiamo di capire quant’è consigliabile tenerlo dopo averlo applicato sui nostri capelli.

Quanto lasciarlo agire sui capelli

Com’è risaputo, è bene applicare il balsamo dopo aver utilizzato e risciacquato lo shampoo. Giunti a questo passaggio, sarà interessante sapere che gli esperti dell’ haicare hanno spiegato che questo prodotto, agendo istantaneamente sul capello, non ha davvero bisogno di essere lasciato in posa per uno o due minuti, come probabilmente abbiamo sempre saputo. Detto questo, nonostante l’abitudine, radicata in tutte noi, di lasciare agire il nostro balsamo per un paio di minuti, ora sappiamo che questo non è più necessario: basterà applicarlo e risciacquare subito dopo, proprio come lo shampoo!