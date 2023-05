Se hai voglia di camminare e di visitare borghi mozzafiato sul mare allora fai questo giro

Scopri questi borghi bellissimi se ami camminare nella natura, tra cielo e mare. Rimarrai a bocca aperta ad ogni passo

Si avvicina l’estate e il momento di prenotare le tanto attese vacanze. Se sei solito andare sempre negli stessi posti ma quest’anno sei stanco di vedere sempre quei lidi, allora continua a leggere questo articolo. Stiamo per proporti una zona d’Italia ricca di sentieri mozzafiato tra borghi dalla rara bellezza: ecco dove si trova e cosa puoi fare.

Non pensate che al mare non ci possa essere spazio anche per una camminata nella natura, lungo sentieri immersi nel verde a un passo dalla spiaggia. C’è una zona d’Italia in cui questo è possibile e, se amate sia immergervi nell’acqua cristallina che passeggiare con un paio di scarponcini ai piedi su sentieri terrosi e immersi nella natura, ecco qual è il luogo fatto apposta per voi.

Cinque Terre, le località imperdibili: passeggia tra i suoi borghi lungo questi percorsi

Ebbene sì, le Cinque Terre non sono solo mare e spiagge: proprio qui esiste uno dei cammini più belli d’Italia, che consente di raggiungerle tutte e cinque semplicemente camminando. In questo tour delle Cinque Terre si trova anche il Sentiero Azzurro, è lungo 18 km ed è completamente segnalato da una striscia bianca e una azzurra, che indicano ai visitatori che si trovano sulla strada giusta.

Il primo tratto di questo meraviglioso cammino tra i borghi collega Riomaggiore a Manarola, dove si può pranzare su una bellissima terrazza panoramica chiamata Nessun Dorma. Da qui, in circa tre ore di camminata, si arriva a Corniglia, dove si può concludere il primo giorno di camminata. Il secondo giorno si può proseguire lungo il Sentiero Azzurro, che consente di arrivare a Vernazza: lungo questo tratto si possono ammirare la Chiesa di San Lorenzo, la Chiesa Parrocchiale di San Pietro e i 377 gradini che separano la Corniglia dal Mare.

Da Vernazza, passando per la conca dell’Acquapendente, si inizia a scendere verso Punta Corona e in due ore di camminata si arriva a Monterosso al Mare, l’ultima tappa di questo meraviglioso cammino. Con un percorso di 34 chilometri fatti totalmente a piedi avrete visitato tutte le Cinque Terre, ammirandone non solo il lato del mare e della spiaggia ma anche quello più selvaggio della natura incontaminata.