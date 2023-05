Stefano De Martino e Belen Rodriguez diventano zii: la lieta notizia appena arrivata

Grande notizia per Stefano De Martino e Belen Rodriguez: stanno per diventare zii per la prima volta, gioia immensa per l’amata coppia.

È da quando sono ritornati insieme per la terza volta che non si fa altro che parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ed ancora adesso, nonostante la lieta notizia li interessi indirettamente, continuano ad essere sulla bocca di tutti. L’amato conduttore napoletano e la splendida presentatrice argentina diventeranno zii per la prima volta! L’annuncio è arrivato nel giorno della festa della mamma e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web.

In un momento in cui le voci di una (nuova) presunta crisi tra Stefano e Belen si fanno sempre più insistenti, i due piccioncini si guadagnano il centro della cronaca rosa con una lieta notizia: è in arrivo un nuovo bebè nella loro famiglia. L’annuncio, come dicevamo, è arrivato solo qualche giorno fa ed è stato in grado di mettere tutti d’accordo.

In tantissimi, appena appresa la lieta notizia, non hanno potuto fare a meno di congratularsi ed esprimere la loro gioia sotto il post in questione. E, soprattutto zio Stefano che zia Belen, non sono assolutamente passati inosservati con il loro like.

Stefano e Belen diventano zii: l’annuncio a sorpresa scioglie il cuore di tutti

Dopo l’annuncio del matrimonio, Cecilia Rodriguez ha rivelato di essere in dolce attesa? O, ancora meglio, Jeremias e la sua splendida Deborah sono in attesa del loro primo figlio? Assolutamente no: niente di tutto questo. Ad annunciare la sua gravidanza in un giorno tanto speciale per tutte le mamme, è stata proprio lei: Adelaide De Martino, sorella di Stefano.

Con un post strappalacrime, una torta con panna e fragoline ed un’ecografia in bella vista, la giovane Adelaide ha annunciato di essere in dolce attesa, mettendo facilmente tutti d’accordo. Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni sull’inizio della sua gravidanza e, soprattutto, del sesso del bebè, ma si capisce chiaramente che una notizia del genere ha immediatamente fatto breccia nel cuore di tutti.

Di Adelaide sappiamo che è legatissima a suo fratello Stefano, lavorando persino con lui, ma del compagno della ragazza cosa sappiamo? Dopo la fine della sua relazione con Emanuele Vicorito, famoso attore napoletano, sembrerebbe che la giovane Di Martino abbia trovato l’amore con un ragazzo non appartenente al mondo dello spettacolo. Lui, secondo alcuni voci sul web, si chiama Diego e, come lei, ha origini campane.

In tanti, come dicevamo, si sono immediatamente congratulati con Adelaide. Ai tanti messaggi ricevuti, ovviamente, si aggiungono anche i nostri: congratulazioni!