Insopportabili culotte de cheval: come eliminarle veloci con questo esercizio

Come eliminare le culotte de cheval con lo sport: l’esercizio giusto per dire addio a questo fastidioso inestetismo del corpo.

Ne abbiamo sentito parlare spesso. Le culotte de cheval. Questo termine arriva dal francese e, letteralmente, significa “Sella del Cavallo”. Oggi lo usiamo per indicare quell’accumulo di grasso, spesso anche caratterizzato da un po’ di cellulite, che si forma nella parte esterna delle cosce, poco sotto il gluteo.

La forma arrotondata ha fatto sì che le venisse dato questo nome, ma al contrario dell’immagine un po’ bucolica di una corsa in sella ad un cavallo, le culotte de cheval sono considerate da moltissime donne un inestetismo che crea non poca preoccupazione. Per farle sparire però, fortunatamente, spesso basta un po’ di esercizio fisico mirato che aiuta a ridurre l’accumulo adiposo, tonificando la zona. Ma qual è l’esercizio perfetto che ci fa dire addio alle culotte de cheval? Scopriamolo insieme.

L’esercizio giusto per far sparire le culotte de cheval

Fare attività fisica è fondamentale per avere un corpo sano e in salute. In questo caso poi, è utile anche per eliminare le culotte de cheval. Bisogna però prestare un po’ di attenzione perché non tutti gli esercizi fanno bene, anzi. Spesso viene da pensare che siano solo gli squat ad essere utili, in realtà non è proprio così. Sebbene il consiglio migliore che possiamo darvi sia quello di rivolgervi sempre a personal trainer o palestra qualificate, anche a casa si possono fare dei movimenti specifici che aiutano a ridurre questo accumulo adiposo.

La prima cosa è quella di provare a fare il fire hydrant. Questo esercizio si svolge partendo da una posizione a 4 zampe con le mani allineate sotto le spalle e le ginocchia sotto i fianchi. Tenendo l’addome contratto e mantenendo il ginocchio piegato a 90 gradi e il piede flesso bisogna sollevare la gamba lateralmente e poi tornare alla posizione di partenza. Prima con una gamba e poi con l’altra coinvolgendo i muscoli dei glutei, dell’anca e dei fianchi e lavorando perfettamente sulle culotte de cheval.

Un esercizio simile è il Leg Tap che, dalla stessa posizione di partenza a 4 zampe vede il sollevamento della gamba non più a 90 gradi, ma tesa. E si procede sollevandola e facendo appunto dei “tap” a terra. Non possiamo poi non ricordare il classico esercizio che ci ricorda un po’ gli anni ’80! Sdraiati a terra su un fianco, completamente dritti, solleviamo la gamba mantenendo il tallone in linea con la spalla.

Come abbiamo spiegato in apertura questi sono alcuni degli esercizi che si possono svolgere per eliminare le culotte de cheval. La cosa migliore resta sempre però quella di farsi seguire da personale qualificato al fine di non sbagliare i movimenti e renderli così inefficaci. O peggio, farsi male.