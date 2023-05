Macchie di candeggina ostinate? Così te ne liberi per sempre

Se il tuo capo è venuto a contatto con la candeggina, ci sono alcuni rimedi per rimuovere le macchie che si sono formate sul tessuto

È risaputo che purtroppo la candeggina non è adatta per i tessuti perché li rovina. Questo detergente è molto importante per l’igiene e pulizia del nostro bagno. Tuttavia, può capitare che venga a contatto con i vestiti, causando lo scolorimento o l’ingiallimento di questi ultimi. Un danno che sembra irreversibile e che finisce per dover, a malincuore, buttare i jeans preferiti o altri capi di abbigliamento ai quali tenevamo molto.

Il prodotto, molto utilizzato nella pulizia, è ottenuto tramite il gas di cloro con una soluzione di soda caustica proveniente dal processo cloro-soda, dando luogo a una soluzione acquosa. Tuttavia, a causa degli elementi altamente tossici presenti, si sconsiglia l’uso frequente e la miscelazione con altri liquidi in quanto può provocare reazioni rischiose. Negli ultimi anni, sul mercato sono stati introdotti prodotti a base di candeggina con percentuali meno aggressive e con bottiglie lavorate per essere meno pericolose. Quando questa viene accidentalmente in contatto con il tessuto c’è la possibilità di rimediare al danno, ma bisogna fare un’importante precisazione.

Come rimuovere le macchie di candeggina dai tessuti

Come detto, quando la candeggina viene a contatto con i tessuti, i danni causati dal composto chimico sembrano ormai irrimediabili. Il liquido consuma il colore e forma delle macchie visibili, che rovinano l’aspetto dei nostri capi o delle tende, cuscini, lenzuola e divani. Questo può causare una forte preoccupazione e la sensazione che ormai rimediare al danno non è più possibile.

Tuttavia, è possibile rimuovere la macchia senza danneggiare il tessuto. Purtroppo bisogna prima precisare che questo rimedio è adatto solo per macchie molto piccole e leggere. In caso di macchie più persistenti o difficili, è consigliabile rivolgersi a un professionista o utilizzare prodotti specifici per la pulizia dei tessuti. In questo caso, il rischio di creare un danno maggiore è altamente probabile.