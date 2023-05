Neonati che piangono, niente panico: con questo trucco si addormentano in 40 secondi

A volte è davvero difficile farli smettere di piangere e farli addormentare. Ma con questo delicatissimo trucco, il sonno è irresistibile

Per alcuni genitori, soprattutto quelli alle prime armi, i neonati in lacrime sono qualcosa che destabilizza. Non riescono a farli smettere in alcun modo. Tutto questo, crea in loro uno stato di prostrazione che va ben oltre il caso specifico. Ma, con questo trucco, i bimbi si addormenteranno nel giro di pochissimo tempo.

I bimbi piangono. E’ tutto normale, non temete. Qualcuno direbbe che fanno semplicemente il loro “mestiere” di bambini. Ma per alcuni genitori, che ancora hanno pochissima esperienza con i bambini, tutto questo provoca non pochi problemi. Innanzitutto, per esempio, se il neonato ha una crisi di pianto nel cuore della notte. Possiamo dire addio al nostro sonno. E la giornata impegnativa del giorno dopo sarà ancor più dura.

E che dire, poi dell’imbarazzo di quando il bimbo o la bimba non smette di piangere e siamo in pubblico? Ci sentiamo addosso gli occhi dell’intero ristorante. E, allora, bisogna imparare a trovare le giuste contromisure a tutto ciò. Con questo trucchetto di cui vi parliamo oggi, il vostro bimbo o la vostra bimba smetteranno di piangere in pochi secondi. Risultato assicurato!

Come far smettere di piangere un neonato

Va detto che i bimbi fino a tre mesi trascorrono gran parte della giornata dormendo. Possono arrivare a dormire addirittura fino a venti ore su ventiquattro! Ovviamente, comunque, il fabbisogno di sonno di un neonato è influenzato da vari fattori. Ma come fare nelle restanti ore in cui è sveglio e, in cui, magari, piange in maniera fragorosa?

In generale, sappiate che cullare continuamente i neonati per farli addormentare non li aiuta ad addormentarsi in maniera autonoma e naturale. Tradotto: o nel cuore della notte o al ristorante, se volete farlo addormentare è possibile che dobbiate prenderlo in braccio e iniziare a dondolarlo leggermente, fino a quando si addormenterà.

Ma, allora, come si può fare a far smettere di piangere un bimbo di poche settimane o di pochi mesi? Un trucco infallibile, peraltro suffragato da alcuni esperimenti, è il trucco del fazzoletto. Basta un fazzoletto di carta pulito e molta dolcezza. Facendo scivolare il fazzoletto con grande delicatezza sul viso del bimbo, infatti, questi potrebbe addormentarsi in meno di un minuto. Addirittura in 40 secondi! In particolare, sfiorando la fronte del bimbo, fino a toccare, poi, con grande dolcezza, le sopracciglia, può portare a un sonno praticamente immediato. Il concetto è quello della carezza: pressione e movimenti delicati, infatti, aiutano tutti a rilassarsi. Figuriamoci i bimbi!