Ricordate Ferdinando Giordano del Grande Fratello? Com’è oggi e cosa fa nella vita

Ferdinando Giordano divenne famoso nel 2010 per la sua partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. All’epoca aveva solo 30 anni e lavorava come commesso. La sua motivazione per partecipare al reality era quella di trovare un riscatto e regalare serenità a sua madre, che era stata l’ispirazione per fare il provino del Gf. La regia di allora decise di prenderlo, grazie alla sua spontaneità e semplicità.

Come è oggi Ferdinando Giordano del Grande Fratello

Dopo aver partecipato al Grande Fratello 11 e aver raggiunto una certa popolarità, Ferdinando Giordano ha cercato di perseguire il suo sogno di diventare un attore. L’artista ha studiato recitazione per cinque anni e poi ha debuttato in televisione nella fiction “Le tre rose di Eva 4”. Il suo sogno di diventare attore è poi proseguito con il debutto al teatro, dove l’ex gieffino ha recitato in uno spettacolo teatrale e collaborato con una società di investimenti nell’arte.

Un sogno che purtroppo non lo ha aiutato a emergere come attore, nonostante l’impegno e il trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Infatti, Ferdinando Giordano, anche se ha lavorato come attore, non ha preso parte per altri importanti ruoli nel mondo del cinema dopo “Le tre rose di Eva 4”. Ferdinando è tornato successivamente al Grande Fratello, dove ha partecipato anche alla dodicesima edizione del reality e si è dedicato per un po’ alla politica. Oggi, dopo dodici anni dalla sua partecipazione al reality più seguito di Mediaset, l’ex gieffino non fa più parte del mondo della televisione e dello spettacolo. Non si sa cosa si occupi attualmente e se ha proseguito la sua carriera di attore al teatro, poiché sui social non è molto attivo. Tuttavia, Ferdinando ha una pagina su Facebook e su Instagram dove si definisce un artista.