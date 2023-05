Vite al limite, Sarah è bellissima e felice: Nowzaradan con lei ha fatto un miracolo

La ex paziente di Vite al limite è a dir poco irriconoscibile: una delle storie di successo più memorabili del programma.

Sin dalla prima edizione di Vite al limite abbiamo assistito a delle storie commoventi e drammatiche, anche se molti pazienti sono riusciti poi a superare le proprie difficoltà e a raggiungere gli obiettivi di peso prestabiliti all’inizio del percorso di dimagrimento. Ovviamente ogni singolo paziente viene seguito da uno staff medico guidato dal Dottor Now, che incoraggia i partecipanti dello show a seguire la dieta e a svolgere i regolari esercizi fisici.

Se perdono abbastanza peso i pazienti hanno la possibilità di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico, un obiettivo che molti di loro sono riusciti a raggiungere. Ma c’è una donna di nome Sarah Neeley, che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori per la sua storia e per i traguardi che è riuscita a raggiungere durante il programma. Ma che fine ha fatto? E’ riuscita a mantenere il suo peso? Scopriamolo insieme.

La straordinaria storia di Sarah Neeley

La partecipazione di SArah a Vite al limite è stata a dir poco straziante, ma alla fine è riuscita a perdere peso da sola, tanto da potersi sottoporre all’intervento del Dottor Now. Quando ha cominciato il suo percorso di dimagrimento pesava 642 kg, mentre alla fine dell’episodio che l’ha vista protagonista era arrivata a 178 kg. Un bel traguardo dunque, che le ha permesso di cambiare vita e di iniziare il prossimo capitolo dell sua vita.

Durante un episodio dove sono apparsi alcuni ex pazienti dello show, la donna ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo, che lei stessa ha definito un’esperienza traumatica e di come ci sia voluto del tempo per superarla. Ora per le cose sembrano essere migliorare. Infatti sui social ha annunciato la nascita della sua primogenita, avuta insieme al marito Jonah.

In un’intervista rilasciata poco tempo fa, la ex paziente si è detta pronta ad andare avanti con la sua nuova famiglia con ottimismo, affermando: “Sono pronta per la mia vita. Una vita serena e tranquilla con la mia nuova famiglia. Essere una buona moglie e una buona mamma è il mio obiettivo. Godermi la vita. È tutto ciò che voglio dopo tutto il caos che ho già vissuto”.

Dal 2019 infatti ha sconfitto la sua dipendenza dall’alcol e ancora oggi non ha avuto nessun ricaduta. Nonostante non ci siano ulteriori informazioni sul suo riguardo, sembra che non abbia ripreso altri kg e che stia continuando il suo percorso di dimagrimento.