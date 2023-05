Aprire le lattine senza apriscatole: i metodi che sorprenderanno te e gli amici | Utilissimi

Senza apriscatole aprire una lattina non è impresa facile. A meno di non seguire uno dei 4 metodi proposti in questo articolo.

Aprire una lattina? Di solito è un gioco da ragazzi (o quasi). A patto, naturalmente, di avere un apriscatole sotto mano. Ma che fare se, disgraziatamente, il prezioso utensile non vuol saperne di farsi trovare?

Poco importa perché sia introvabile: il punto è che in mancanza dell’apriscatole la latta ci sembra essere diventata più inaccessibile del caveau della Banca d’Inghilterra. Che fare dunque in casi come questi? Niente panico perché ci sono almeno 4 trucchi artigianali – o meglio casalinghi – per uscire dal vicolo cieco e forzare la riottosa lattina. Ecco quali sono.

Metodo del cucchiaio di metallo

In assenza di apriscatole la cosa migliore per aprire la lattina è indubbiamente ricorrere al metodo del cucchiaio. Non dovremo fare altro che tenere ben salda l’estremità rotonda del cucchiaio nel palmo della mano, avvolgendolo con quattro dita, col fondo della latta giusto dopo il mignolo.

Applicando una pressione decisa, strofiniamo il bordo del cucchiaio lungo quella della lattina, nel punto dove di norma useremmo l’apriscatole. A forza di strofinare, il metallo comincerà ad assottigliarsi fino a creare un buco, nel quale infileremo il bordo del cucchiaio per fare leva col coperchio verso l’alto. Lavorando lungo il bordo, poco alla volta rimuoveremo il coperchio.

Trucco del coltellino tascabile

Il coltellino tascabile di solito ha un apriscatole curvo col dorso uncinato. Va posizionato in maniera che il gancio appoggi sull’esterno del bordo della lattina. A questo punto metteremo il pollice sopra l’apriscatole spingendo verso il basso per fare dei tagli nel barattolo. Facciamo il giro della lattina facendo dei piccoli tagli. Quando mancherà circa mezzo centimetro del barattolo, useremo il bordo piatto dell’apriscatole in modo da sollevare il coperchio della latta. Per rimuovere eventuali frammenti metallici puliamo il bordo usando un panno umido.

Il coltello dello chef

Terzo metodo: procuriamoci un coltello da chef, afferriamone saldamente il manico e posizioniamo il tallone della lama (la parte della lama più vicina al manico) perpendicolarmente alla lattina, lungo il bordo. Muovendo verso il basso con l’angolo della lama, scaviamo nella lattina come faremmo con un normale apriscatole per bucare il coperchio finché il coperchio del barattolo non si solleverà.

Metodo della superficie ruvida

Possiamo usare infine (anche se ci vorrà diverso tempo) una superficie ruvida: un pezzo di cemento o una roccia. Strofinando il bordo della lattina contro la superficie ruvida, dopo un po’ riusciremo a forzarla. Prima di aprirla, con attenzione, ricordiamoci di togliere eventuali pezzi metallici.