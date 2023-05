Ingrassiamo senza accorgercene: 1 chilo in più all’anno | Se lo sai puoi tornare snella

Sapevate che senza renderci conto possiamo prendere un chilo in più all’anno? Cosa sbagliamo e come tornare in forma.

Questo è un periodo dell’anno in cui usciamo di più la sera e cominciamo a viaggiare durante i fine settimana. Ormai è quasi estate, una stagione che ci porta a stare fuori casa in compagnia. Il che si traduce in aperitivi, cene, assaggi enogastronomici nei weekend e gelati. Il pericolo di ingrassare è sempre in agguato! Magari noi siamo persone che si attengono abbastanza alle regole alimentari e che fanno sport in maniera continuativa e costante, quindi perché dovremmo ingrassare solo per qualche cibo in più?

Anche se seguiamo un regime alimentare sano e facciamo attività fisica regolare succede che proviamo un abito e ci sta stretto. Lo stesso abito che l’anno prima ci stava perfettamente! Senza neanche rendercene conto ingrassiamo perché ci sono degli errori nella scelta di alcuni alimenti che pensiamo siano innocui e che concederci ogni tanto determinate cose non compromettano niente. Gli eccessi saltuari sono sacrosanti: anche se una persona segue una dieta ipocalorica è normale che ci sia un giorno di libertà dal regime alimentare. Il problema è che non ci accorgiamo di prendere chili quando abbiamo comportamenti scorretti nell’alimentarci che riguardano non solo il cibo in sé.

Perché ingrassiamo senza rendercene conto e come possiamo fare per evitare di trovarci dei chili in più ogni anno

Uno degli errori che facciamo spesso è mangiare in fretta, magari in piedi o addirittura camminando: non concentrarci su quello che stiamo facendo non ci fa sentire sazi e quindi continuiamo a mangiare. Fare bocconi piccoli e mangiare più lentamente è un buon rimedio. L’acqua è un altro elemento essenziale per il nostro corpo e per evitare di prendere chili: specialmente nella stagione invernale tendiamo a bere poco ma bere prima di mangiare ci dà un senso di sazietà e quindi ci fa ingurgitare meno cibo inoltre, secondo alcuni studi, il nostro corpo può confondere la sete con la sensazione della fame. Cerchiamo di bere sempre lontano dai pasti e anche questo ci aiuterà a mantenerci in forma.

Stare con gli amici è un vero piacere per tutti noi e sicuramente ci migliora la vita, purtroppo gli aperitivi ci fanno ingrassare ancora di più se siamo in compagnia: uno studio ha stabilito che si tende a mangiare molto di più quando si sta insieme ad altre persone. Socializzare è fondamentale ma facciamo attenzione! La mancanza di sonno o il dormire male è sicuramente deleterio per il nostro corpo ma dobbiamo aggiungere anche che fa prendere peso. Uno studio ha dimostrato che chi dorme solo 5 ore a notte ha più facilità a prendere peso di una persona che dorme 7 ore.

I cosiddetti “comfort foods” sono un problema ulteriore per l’aumento del peso: facciamo una vita ricca di stress e abbiamo poco tempo per rilassarci quindi è più comodo rifugiarci in questi cibi molto grassi e invitanti che ci danno un senso di appagamento ma sono molto rischiosi perché fanno aumentare il grasso viscerale.

Ora che conosciamo le cause che ci fanno ingrassare senza accorgercene sarà più facile porre rimedio e perdere subito quei chili di troppo!