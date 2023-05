Kate Middleton, il suo blazer giallo ha un enorme successo: lo potete acquistare qui

Kate Middleton ha sfoggiato di recente un bellissimo blazer giallo intenso che ha subito attirato l’attenzione di tutti. Se anche voi lo avete apprezzato, sarete felici di sapere che potete acquistarlo online.

Come al solito Kate Middleton non ha deluso le aspettative dei suoi fan con il look scelto per la visita al Percy Community Centre di qualche giorno fa. Il centro, situato nel cuore di Bath, si occupa dell’organizzazione di varie attività per giovani e giovanissimi e Kate non ha potuto non visitarlo, dal momento che è una fervente sostenitrice dei diritti dei bambini.

Per l’occasione, Kate ha scelto di inossare un look molto casual, abbandonando per una volta i suoi consueti tacchi a spillo. Ha infatti potato per un paio di morbidi pantaloni bianchi, una canotta e un paio di sneakers dello stesso colore e un bellissimo blazer giallo perfetto per la primavera, che ha immediatamente fatto il giro del web. Se anche voi l’avete amato al primo sguardo, sappiate che è possibile acquistarlo online ma il prezzo non è esattamente vantaggioso…

Kate Middleton incanta con il suo blazer giallo intenso: ecco dove acquistarlo

Sebbene la Middleton sia solita preferire capi casual low cost nelle sue apparizioni pubbliche, stavolta pare abbia fatto un’eccezione. Il suo blazer, infatti, costa ben 359 sterline (circa 413 euro) ed è un capo raffinatissimo in tessuto sartoriale. Realizzato in Portogallo, è un modello monopetto, con un solo bottone frontale e grosse tasche laterali. Se siete ancora intenzionati ad acquistarlo, lo potete trovare online sul sito di LK Bennett.

Anche le scarpe non sono certo economicissime. Il modello indossato da Kate costa 140 sterline (circa 160 euro) firmate Veja. Un brand che Kate ama moltissimo. L’unico capo a un costo accessibile è la semplice canotta e righine indossata sotto il blazer, il cui prezzo approssimativo è di circa 40 euro. Insomma, in questo caso Kate ha lasciato da parte il suo amore per il low cost cedendo al fascino dei capi sartoriali e di alta qualità.

Non è la prima volta, a ogni modo, che la nella Principessa del Galles incanta tutti con i suoi amatissimi blazer. Non c’è primavera, infatti, in cui non li indossi, scegliendo sempre colori diversi. Di recente ne ha sfoggiato uno color blu intenso e dal taglio alla parigina che ha fatto impazzire le sue fan (molte delle quali sono corse a comprarlo a loro volta). Kate avrà realizzato di essere considerata una vera fashion icon mondiale? Ci sono pochi dubbi a riguardo…