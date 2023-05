Vacanze estive 2023, le città italiane più economiche: una lista di posti bellissimi

In Italia ci sono delle mete davvero meravigliose. Esplorare il nostro Paese per le vacanze è sicuramente un modo per conoscere meglio le nostre bellezze. Ecco le mete da preferire.

Quando si decide di partire si cerca anche di fare attenzione al portafoglio e quindi di fare economia. Ecco quindi dei consigli per visitare delle città italiane che appagano i nostri occhi senza troppo sconvolgere il portafoglio. È stata stilata una vera e propria lista di città, quelle più economiche, da visitare.

Nello specifico parliamo di 12 città italiane dove alloggiare, mangiare e dove tutti i servizi, costano poco. Si arriva addirittura a spendere meno di 55 euro al giorno a persona, tutto compreso. Scopriamole insieme.

Le 12 città

Sicuramente Napoli, in Campania, occupa un posto davvero speciale. Una bellissima città resa ancora più famosa in questo periodo vista la vittoria dello scudetto che ha dato la medaglia all’Italia di campione. Le tradizioni napoletane sono davvero uniche e la città offre delle escursioni molto belle.

Palermo, in Sicilia, è famosa per le sue belle spiagge, come quella di Mondello e soprattutto ha un grande patrimonio artistico. Mazara del Vallo, in Sicilia, anch’essa con un grande patrimonio artistico, culturale e architettonico da esplorare. Non è tra le città più famose della Sicilia, ma ne vale la visita. Noto, in Sicilia, una bellissima cittadina, famosa per le infiorate e per il suo incredibile barocco. Matera, in Basilicata, la capitale della cultura in passato, è famosa per i suoi bellissimi sassi che si possono ammirare in ogni momento della giornata, con la luce e al buio, sono suggestivi. Reggio Calabria, in Calabria, con il suo bellissimo lungomare e le centinaia di palme è una meta davvero da considerare.

Ancona, nelle Marche, qui il pesce è buonissimo, affacciata sul Mar Adriatico, ricca di tradizioni e tante offerte culturali. Urbino, nelle Marche, una bellissima città medievale, ottimo clima, con la montagna che rende tutto speciale, qui il caldo non si fa sentire. Spello, in Umbria, rientra tra i borghi più belli d’ Italia. Sembra una cartolina, con il suo borgo ricco di storia e le sue stradine. Assisi, in Umbria, una bellissima città con tanti bei monumenti da visitare è decisamente economica. Lecce, in Puglia, è tra le città più economiche d’Italia per l’anno 2023, per tutti i viaggiatori. Qui si può spendere anche 50 euro al giorno e non di più. L’ Aquila, in Abruzzo, seppur toccata dal grande terremoto del 2009, resta un museo a cielo aperto con le sue bellezze.