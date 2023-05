Principessa Charlotte, il litigio in pubblico con papà William non passa inosservato: cosa ha fatto la piccola

Non è passato inosservato il litigio tra la principessa Charlotte e suo padre William: un gesto ha completamente spiazzato.

La principessa Charlotte, una bambina molto tranquilla, ha eseguito un gesto nei confronti di suo padre che ha sorpreso tutti. Nonostante il noto aplomb britannico, si è lasciata andare ad un piccolo momento di nervosismo.

La famiglia reale inglese è sempre al centro della discussione mediatica a maggior ragione se alcuni componenti mettono in campo pubblicamente dei comportamenti non all’altezza del ruolo. In maniera quasi inevitabile, le immagini hanno fatto il giro del mondo e hanno messo in evidenza una principessa alquanto capricciosa nei confronti di suo padre.

Nonostante la grande rigidità nei comportamenti, sottolineata anche dalla stampa estera, questa volta si è realizzata una situazione tipica delle famiglie più comuni. Dall’altra parte, di certo, quanto accaduto avrà creato qualche piccolo imbarazzo.

La principessa Charlotte non dà la mano a papà William: gesto da non credere

L’ultimo periodo per la casa reale inglese è stato denso di situazioni che hanno catalizzato l’attenzione del mondo intero. Tra i momenti che più hanno fatto discutere troviamo quello in cui la principessa Charlotte è stata protagonista di un gesto che molti hanno definito ineducato.

Nonostante la tenera età della bambina, sono state tante le critiche ricevuto per non aver dato la mano a suo padre William malgrado i ripetuti tentativi di quest’ultimo. Le immagini hanno fatto fin da subito il giro del mondo e ha portato tanti a definire quell’azione come inaccettabile. Dall’altra parte, i ben informati hanno più volte sottolineato di come la principessa Charlotte abbia un carattere forte capace di tener testa ai suoi genitori.

Nelle immagini che hanno davvero spiazzato si vede prima i due tenersi la mano ma, ad un certo punto, la principessa Charlotte la sfila, quasi con un gesto stizzito, cogliendo di sorpresa suo padre. Continuando la loro camminata, il principe William tende più volte di porre la sua mano ma tutti i tentativi sono stati vani e sua figlia ha continuano il percorso in maniera solitaria.

L’accaduto è durato pochissimi istanti ma sono bastati per alzare delle critiche che hanno colpito non solo la piccola principessa ma anche William e Kate. Se questa situazione ha portato una forte discussione sulla principessa, qualche tempo fa lei e suo fratello sono stati protagonisti di un dono da parte di Nonno Carlo che ha emozionato i fan. Insomma, due situazioni opposte ma che fa comprendere di come, nonostante il ruolo, ci possano essere situazioni comuni.