Fisico perfetto per l’estate: copia la routine di Michelle Hunziker e non farai nessuna fatica

Vuoi sentirti bene con te stessa e perdere qualche chiletto di troppo? Copia Michelle Hunzinker e rimarrai senza parole!

La bella stagione è sempre più vicina e con lei anche la voglia di mettere qualche vestito più corto e leggero. Può capitare, però di aver messo su qualche chilo di troppo durante l’inverno. Magari non siamo andate in palestra per un po’ di pigrizia o ci siamo coccolate e consolate con i dolci!

Niente paura! Vi sveliamo una routine che potrete fare senza problemi per avere un fisico invidiabile in poco tempo. Non è assolutamente difficile da seguire. Non ci perdiamo in chiacchiere ed andiamo a vedere cosa fare per rimetterci in forma.

Fisico perfetto? Fai così

Le giornate a breve dovrebbero diventare più belle, il sole timidamente sta iniziano a fare capolino tra le nuvole. Ecco quindi che la voglia di metterci nuovamente in forma ritorna. Andare in palestra, però, oltre ad un fattore economico ci toglie molto tempo, oltre all’allenamento vero e proprio. Ecco quindi che la possibilità di allenarsi da casa è la soluzione perfetta.

Quando guardiamo un giornale oppure accendiamo la tv, tra le tantissime donne del mondo dello spettacolo c’è lei. Michelle Hunzinker. Brava e bellissima con una forma fisica che tutti vorrebbero avere. Ma come fa ad essere così? Oggi vi vogliamo indicare alcuni esercizi che se fatti in modo costante ci permetteranno di avere degli ottimi risultati. Sappiamo che Michelle non elimina nessun alimento, mangia tutto ma in piccole quantità. In casa non ci serviranno tanti attrezzi, anzi quasi zero.

Iniziamo con gli esercizi senza indugiare. Come prima cosa facciamo 2 serie da 15 ripetizioni di plank, side plank e butterfly sit up. Loro sono perfetti per i nostri addominali, Passiamo poi al rematore inverso dove faremo 30 ripetizioni. Questi ci aiuteranno con le braccia, la schiena e le spalle. Per quanto riguarda le nostre cosce ed i glutei facciamo 20 ripetizioni del ponte, air squat, affondi laterali e push up. Completiamo il tutto con 30 minuti di attività cardio, come la corsa, la bicicletta o il salto della corda.

Come avete visto non ci occorre assolutamente nessuno attrezzo. Se non abbiamo il tempo di andare in palestre abbiamo risolto con questa routine. In poco tempo noteremo dei risultati incredibili. Ultimo consiglio se la giornata è bella e vicino casa abbiamo un bel parco, andiamo ad allenarci li!