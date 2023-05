La pancia sembra piattissima con questo trucchetto che userai sempre | Davvero utile

Vuoi che la tua pancia sembri magrissima e super piatta? Oggi ti sveliamo un trucco per fare in modo che sia tutta vero!

Con l’arrivo della bella stagione, anche se in alcune zone d’Italia non sembra ancora così, a tutti piace mostrarsi un po’ di più. I vestiti diventano più leggeri e svolazzanti. Ma se non abbiamo una pancia perfettamente piatta cosa possiamo fare?

Veniamo in vostro soccorso con alcuni consigli davvero utili che potrete mettere in pratica molto facilmente. Vi consiglieremo anche un pantalone che fa al caso vostro. Non ci dilunghiamo troppo e scopriamo cosa possiamo fare.

Pancia piatta? Niente paura, fai così

Pochissime donne o uomini sono contenti del loro aspetto fisico. Specialmente le donne che sono convinte sempre di avere un difetto. Non si accettano quasi mai. Ci vogliamo sempre più magre, magari con una pancia super piatta e scolpita. Il problema è che quella zona del nostro corpo tende a gonfiarsi con facilità. Come mai?

I motivi possono essere i più svariati. Non siamo andate ancora in bagno, oppure a breve deve arrivare il ciclo. Magari abbiamo ingerito troppa aria mentre mangiavamo. Altro motivo ancora, abbiamo mangiato troppe fibre. Insomma come vedete ci sono mille motivi. Ecco quindi che avere un trucco per nascondere questo piccolo problema è davvero utilissimo.

Come prima cosa se amate i vestiti vi diciamo di scegliere quelli a taglio impero. In questo modo nessuno si accorgerà di nulla. Ci sono poi in commercio anche gonne che ci aiutano a far sembrare il nostro punto vita più magro. Ricordiamoci poi di scegliere tessuti che scivolano sul nostro corpo. Assolutamente si al raso, al cotone e alla seta.

E per quanto riguarda i colori? Il nero lo sappiamo molto bene che ci aiuta, ma anche altre tinte come il marrone, il grigio ed il beige. Possiamo usare anche delle righe ma devono essere assolutamente verticali! Per le fantasie invece? Preferiamo quelle poco vistose. Non mettiamo cinte perché potrebbero catturare l’attenzione nel punto che vogliamo camuffare.

Ma se amiamo i jeans cosa scegliamo? Loro sono un capo veramente comodo e super versatile. Esistono moltissimi modelli ma dirigiamo la nostra attenzione su quello regular. La gamba dritta è perfetta e ci valorizza senza stringere da nessuno parte. Poi vuoi mettere, questo modello è perfetto in mille occasioni e non passerà mai di moda.

Preferiamo i modelli di jeans scuri e con la vita alta. Possiamo abbinarci una bella maglia morbida. Ecco quindi che il nostro look sarà perfetto! Sei alta? Che fortuna, puoi scegliere i jeans a zampa d’elefante, sono perfetti! Adesso che conoscete tutti questi piccoli trucchi nascondere un po’ di pancetta non sarà più un problema. Ricordatevi poi di volervi bene e di accettarvi per come siete. Ognuna di noi è speciale!