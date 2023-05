Sangue dal naso, cause e rimedi: le differenze tra bambini e adulti

Il sangue dal naso nel bambino può spaventare: ma a che cosa è dovuto veramente? Come curarlo? Ecco tutto quello che dovete fare.

In quanto mamme attente e premurose vorremmo sempre il meglio per i nostri bambini e per quanto possiamo essere rilassate e razionali, quando succede loro qualcosa, andiamo sempre un po’ nel panico. Il sangue dal naso è una di quelle condizioni che, nella maggior parte dei casi, non porta a niente di grave, ma che fa sempre molta impressione a chi guarda, specialmente se chi sta perdendo sangue è suo figlio.

Il primo passo per non agitarsi inutilmente e capire che cosa fare e come agire, è comprendere di che cosa stiamo parlando, cosa esattamente stia succedendo e perché. In un secondo momento, si può dunque mettere in atto i consigli degli esperti per fermare il sangue e valutare se sia il caso di accertarsi ulteriormente della salute del bimbo o meno. In ogni caso, una telefonata al proprio pediatra può sempre essere d’aiuto, soprattutto se la situazione non migliora nel giro di poco.

Cosa fare quando esce il sangue dal naso: perché i bambini ne soffrono più degli adulti

Se abbiamo bambini avremo notato quanto sia comune il sangue dal naso, o epistassi. Ma perché avviene così spesso nei più piccoli? Nella maggior parte dei casi il motivo non è nulla di cui preoccuparsi: una pallonata mentre giocano, un piccolo trauma di lieve entità, le manine nel naso oppure una temperatura esterna troppo fredda e secca. Il sanguinamento viene dalla parte frontale del naso ed è provocato dalla rottura di un piccolo capillare.

Anche se vi sembra tanto sangue e potete spaventarvi alla vista di vostri figlio con perdite ematiche del genere, la verità è che si tratta di piccole quantità di liquido, niente per cui andare nel panico. In altri casi, invece, molto più rari, l’epistassi ha motivazioni ulteriori da ricercare con test ed esami medici accurati. Ad esempio quando il sanguinamento avviene dalla parte posteriore del naso, se accade troppo spesso senza motivazione e se è accompagnato da altri sintomi.

Per fermare la fuoriuscita di sangue, mettiamo il bimbo in posizione eretta con la testa leggermente in avanti. La credenza popolare per cui si debba stare sdraiati o con la testa reclinata all’indietro è, appunto, una falsa credenza che non vi aiuterà a fermare il sanguinamento.