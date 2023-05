Test | L’animale che più ti colpisce tra questi svela qual è il tuo male

Scegli uno di questi animali e scoprirai qual è il tuo male: questo semplice e divertente test ti svela qualcosa di molto profondo su di te.

Questo test ti rivela qualcosa di molto profondo su di te: ti basterà scegliere uno di questi animali per poter capire qual è il tuo male.

Sia chiaro: questo test nasce a scopo ludico e non si fonda su alcuna evidenza scientifica, né tantomeno pretende di sostituirsi a uno psicologo. Quindi fallo con questo pensiero e riuscirai ad avere le risposte che stai cercando.

Test, qual è il tuo male

Cosa ti sta facendo del male? A volte ci sono cose che sono nocive alla nostra salute, ma non ce ne rendiamo conto. Capita, infatti, che sono i nostri stessi comportamenti, oppure quelli di chi ci sta intorno, che diventano dannosi per noi, ma non lo vediamo (oppure non lo vogliamo vedere).

Questo semplice – ma non banale – test ci dice invece cosa ti sta facendo del male: scoprirlo sarà il primo passo per potertene sbarazzare per sempre.

Ecco i profili corrispondenti:

Scoiattolo: probabilmente sei passato dall’essere una persona dinamica all’essere quasi indifferente nei confronti delle persone che ti circondano e della vita. Stai iniziando a lasciarti trascinare dagli eventi, non stai pianificando quasi più nulla ormai e non hai più voglia di prendere decisioni importanti, tanto da permettere che siano gli altri a farlo per te. Questo ti sta distruggendo piano piano: dovresti cercare di riprendere in mano la tua vita. Non scappare più dalle situazioni critiche e cerca di riprendere il controllo di te stesso: solo così potrai sentirti di nuovo vivo.

Pesce: sei una persona molto realistica, ma è proprio questa tua caratteristica a nuocere alla tua vita: non riesci a sognare, non credi al caso né tantomeno alla fortuna e questo non ti sta facendo affatto bene. Sei solita fissare degli obiettivi senza però capire cosa desideri davvero: cerchi semplicemente di raggiungere una meta sperando di ottenere qualcosa in cambio, tralasciando però i tuoi veri sentimenti. Il tuo realismo sta iniziando a non farti più stare bene: senti che stai perdendo qualcosa rispetto a chi, invece, riesce a sognare. Dovresti cercare di ampliare i tuoi orizzonti e di lasciarti andare all'immaginazione: solo così riuscirai a scoprire nuovi aspetti di te e potrai sentirti felice.

Cavallo: sei una persona molto precisa, puntigliosa, attenta a ogni dettaglio. Questo ti porta a riflettere sempre su tutto, analizzando pro e contro di ogni cosa, ma non ti permette ci cogliere davvero l'attimo: a causa del tuo perenne occhio critico non riesci ad apprezzare i piccoli momenti di piacere. La vita è una sola però: cerca di viverla a pieno, di azzardare di più, di osare. Il rischio è di pentirti un domani di non aver provato quando potevi.

Farfalla: ti stai rendendo conto piano piano che stai dando molto di più di quanto stai ricevendo, sia in famiglia che in amicizia. Sei molto altruista e faresti di tutto per aiutare gli altri, ma questo a volte ti si ritorce contro, perché i tuoi gesti amorevoli non vengono ricambiati e per questo ti senti limitato e non ti senti motivato nel raggiungere i tuoi obbiettivi. Cerca di vivere cercando di accontentare te stessa, altrimenti, se continuerai a mettere sempre gli altri al primo posto, non potrai mai essere davvero felice.

Ti sei rivista nella descrizione? Probabilmente se non hai barato sì.