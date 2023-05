Arriva il super congedo per i genitori: come funziona e come richiederlo

L’INPS ha confermato il super congedo parentale: scopriamo a chi spetta, in quali casi e quali procedure effettuare per richiederlo ed ottenerlo.

È confermato: l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale ha reso noto tramite la circolare 45/2023 che l’indennità del super congedo parentale aumenterà per un mese. La misura è rivolta ai dipendenti del settore privato e fa riferimento alla legge 197/2022 contenuta nella legge di bilancio del 2023, che ha modificato il trattamento economico spettante ai lavoratori che fruiscano del congedo parentale.

L’aumento comporterà una maggiorazione dal 30 all’80% dell’indennità per un mese e sarà dovuta anche nei casi in cui uno dei genitori non sia lavoratore autonomo oppure dipendente mentre l’altro fruisca anche soltanto di un giorno di congedo obbligatorio oppure alternativo. Per il datore di lavoro, il recupero a conguaglio delle indennità erogate è stato fissato al mese di Luglio.

L’indennità maggiorata all’80% potrà essere fruita entro il compimento del sesto anno di età della figlia o del figlio. Come menzionato, la misura riguarda solo i lavoratori del settore privato, non quelli del settore pubblico, a condizione che il congedo parentale termini dopo la data fissata al 31 Dicembre 2022.

I dettagli della manovra, alcuni casi particolari e come avanzare la domanda di ottenimento del super congedo

Dunque le indennità al 30% restano per il genitore con reddito inferiore a 2,5 volte il minimo definito dall’Istituto Previdenziale, fino ad un massimo di 10 o 11 mensilità ottenibili entro il compimento del dodicesimo anno di età della figlia o del figlio. L’indennità all’80% per un mese, invece, vale per i genitori con figli di età inferiore ai 6 anni e per i periodi di congedo fruiti a partire dal primo di Gennaio 2023 e con congedo terminato dopo il 31 Dicembre 2022.

Sussistono anche alcuni casi definiti particolari che beneficiano dell’indennità all’80%: ovvero quelli in cui uno dei due genitori fruisca di almeno un giorno di congedo parentale di tipo obbligatorio oppure alternativo durante l’anno in corso, il 2023. Inoltre, anche i casi relativi all’inquadramento di gestione separata ed autonoma possono beneficiarne quando il secondo coniuge sia lavoratore dipendente e soddisfi tutti i requisiti.

Per avviare il processo di presentazione della domanda, così come per conoscere tutti i dettagli della circolare 45/2023 ed i criteri e le modalità del super congedo parentale, è possibile visitare il portale online ufficiale dell’INPS o recarsi fisicamente presso uno dei patronati presenti sull’intero territorio nazionale.