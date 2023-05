Lite in condominio: come avere ragione e non farsi fregare | Cosa dice la legge

Vi capita mai di litigare nella riunione di condominio? Ecco come poterla risolvere, grazie a ciò che dice la legge, vediamo.

I motivi per i quali in un condominio si può litigare sono davvero tantissimi, un’auto messa sul posto sbagliato, qualcosa che cade dal balcone di sopra, qualche rifiuto messo in malo modo, insomma le cause sono svariate e molteplici. Cerchiamo però di capire come risolverla una lite, se succede. Cerchiamo di capirlo però dal lato della legge, cioè da quello che potete o non potete effettivamente fare. Anche per rendere la vita di condominio più serena e vivibile. Vediamo allora cosa dice la legge.

In verità, la vita di condominio dovrebbe essere agevolata da una figura importante e della quale dispongono tutti i condomìni, e cioè l’amministratore di condominio. La sua figura è quella di amministrare tutti gli scenari del condominio, dalla manutenzione alla buona riuscita dei rapporti tra coloro che ci vivono, ad esempio disinnescare una lite nel caso in cui in una riunione gli animi si accendano e quindi trovare una soluzione adeguata alla buona riuscita della vita condominiale di tutti. Vediamo cosa dice la legge in merito alle questioni di questa natura.

La vita da condominio: liti e battibecchi nelle riunioni e non solo, cosa dice la legge?

Dunque abbiamo detto che l’amministratore si deve occupare della buona riuscita della vita condominiale: le pratiche burocratiche, l’aspetto del condominio, sedare i dissapori tra i condòmini ecc. manutenzione ordinaria, risolvere i problemi davvero di qualsiasi natura. Molte volte i dissapori però non riescono a risolversi con il buon senso e l’amministratore è costretto a intervenire, ad esempio per comportamenti che danneggiano spazi comuni del condominio. Ma se l’amministratore non interviene, cosa siamo costretti a fare? Vediamo cosa dice la legge al riguardo.

Detto ciò, bisogna anche dire che adempiere ai compiti dell’amministratore non è facile, a volte nemmeno il suo intervento serve a sedare gli animi ormai riscaldati, e allora vediamo cosa fare in questi casi con la legge. Ossia bisognerà individuare un mediatore che assolva il compito di mediare appunto, tra le due parti.

Ovviamente tutto questo in sede legale, e se questo non avviene i condòmini sono costretti a trovare un accordo davanti a un giudice di pace, sia se la questione è privata sia se riguarda tutto il condominio.