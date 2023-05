Make up: quasi tutte sbagliano | Ecco gli errori da non fare mai e come essere perfetta

Vuoi avere un trucco perfetto e sentirti bellissima? Fai attenzione a questi piccoli errori che puoi commettere. Sono ben sei.

A tutte noi la mattina ci piace truccarci per sentirci in primis meglio con noi stesse. Può succedere però che non volendo commettiamo qualche errore che va ad enfatizzare un nostro difetto. Cosa possiamo fare? Noi oggi vi vogliamo aiutare indicandovi i più comuni.

Siamo certi che una volta letti vi renderete conto anche voi che è possibile truccarsi bene ed in poco tempo. Quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a scoprire quali passaggi hanno bisogno di una maggiore attenzione da parte nostra.

Trucco: attenzione a questi errori

Riuscire a fare un bel trucco da sole non è poi così difficile dobbiamo solamente fare attenzione ad alcuni dettagli in particolare. Come possiamo utilizzare il fondotinta, la matita ed il rossetto? Ricordiamoci che quando ci guardiamo allo specchio siamo completamente senza trucco. Quindi dobbiamo fare attenzione ad enfatizzare i nostri punti di forza, come può essere lo sguardo o le labbra senza esagerare, come in tutte le cose.

Dobbiamo avere come obbiettivo finale un volto diverso ma che non sia troppo distante da quello che siamo noi. Ecco a cosa prestare attenzione:

Idrata la pelle: Come prima cosa, ancora prima del trucco è importantissimo avere una pelle ben idratata. Se al contrario è secca il risultato finale non sarà assolutamente soddisfacente quando andremmo a stendere il fondotinta. Quindi iniziamo ancora prima di truccarci.

Fondotinta: In commercio ci sono diversi tipi, come le creme bb cream, oppure i fondotinta che opacizzano, o quelli molto coprenti. Ricordiamoci che va sempre scelto in base alla nostra carnagione, ne troppo chiaro ma nemmeno il contrario. Occorre poi il pennello giusto per stenderlo. L’effetto mascherone, che vogliamo assolutamente evitare è sempre in agguato. Utilizziamo il correttore e l’illuminante solamente dopo per dare quel qualcosa in più alla nostra base trucco.

Matite: Non parliamo solamente di quelle per le labbra ma anche per le sopracciglia. Ci aiutano a delineare il nostro sguardo. Prima però pettiniamole verso l’altro e riempiamo i vuoti. Vogliamo metterla anche su gli occhi? Mi raccomando è importantissimo fare una linea molto sottile vicino alle ciglia, non esageriamo!

Cipria: E’ un punto fondamentale per fissare tutta la base e renderla perfetta. Non saltiamo mai questo passaggio altrimenti tutto il lavoro fatto in precedenza risulterà vano.

Fard e Blush: Il primo serve per dare il volume corretto ad alcune parti del nostro volto mentre il secondo ci aiuta con i vari chiaroscuri. Facciamo sempre attenzione a come li applichiamo, l’errore è davvero dietro l’angolo.