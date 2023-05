Tutti i genitori stanno scaricando queste app fondamentali se hai figli | Ti cambiano la vita

Da non perdere: tutti i genitori stanno scaricando queste app, fondamentali per chi ha figli. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Una famiglia con bambini ha tantissime esigenze piuttosto complicate da organizzare e gestire tutte insieme. Le giornate sono frenetiche tra i mille impegni di tutti, anche dei più piccoli, e si rischia di impazzire nel programmare e portare a termine tutto quanto. Se le attività ci travolgono, tra obblighi e socialità, tuttavia esistono degli strumenti che ci vengono in aiuto per gestirle in modo efficace e pratico, come le applicazioni per smartphone.

In un mondo sempre più tecnologico, gli strumenti che usiamo tutti i giorni per comunicare e informarci possono diventare degli alleati preziosi nella gestione del tempo e delle attività quotidiane, semplificando di molto le nostre vite. Vale anche, e soprattutto, per le famiglie con figli, alle prese con tanti impegni, tra scuola, lavoro, sport, attività extrascolatsiche, socialità.

I genitori hanno a disposizione diverse app da scaricare sul telefono per gestire le attività proprie e dei figli, senza dimenticare nulla. Utilizzata con accortezza e misura, la tecnologia è un validissimo aiuto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Tutti i genitori stanno scaricando queste app fondamentali per chi ha figli

Smartphone e applicazioni vanno usati con attenzione e parsimonia ma oltre a strumenti di comunicazione e intrattenimento possono rivelarsi di grande aiuto nel gestire il menage familiare e le attività dei figli. Dalle più comuni app calendario e agenda, dove segnare tutti gli appuntamenti e le visite mediche, ricevendo notifiche di promemoria, esistono dei veri e propri strumenti per organizzare il proprio tempo in modo efficiente, senza dimenticare nulla, dalle liste dei compiti alla pianificazione delle giornate, come Todoist, Google Keep e ATracker. Da non perdere Share(d) che comprende più funzionalità in una: liste della spesa, monitoraggio del budget, agenda condivisa, piani di custodia e condivisione dei documenti. Queste sono le applicazioni per i genitori e tuttala famiglia, passiamo a quelle specifiche per i bambini.

Dedicate ai bambini ma utili ai genitori sono le app per monitorare l’allattamento e i cambi di pannolino. come Baby Tracker. Mentre Bebè + e iBimbo permettono di tenere traccia dei progressi nella crescita, registrandolo sullo smartphone.

Esistono poi tantissime applicazioni di gioco e apprendimento per i bambini, da usare con parsimonia, da quelle per disegnare a quelle per imparare le lingue straniere in modo divertente. Una applicazione ideale per insegnare il disegno, le forme e i colori ai bambini piccoli è Oh! The magic drawing app, premiata al Bologna Ragazzi Digital Award 2017. Un’altra app che stimola la creatività e la fantasia è Drawing Games to Learning Kids.

Mentre per aiutare i bambini nell’apprendimento dell’inglese non dovete perdervi le app gratuite Duolingo e LearnEnglish Kids: Playtime, creata dal British Council.