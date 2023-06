Con questo trucchetto eliminerai gli aloni gialli intorno ai rubinetti: la svolta definitiva nelle pulizie di casa

Anche il tuo rubinetto ha questa sorta di cerchio giallo? Ti diciamo noi come eliminarlo in modo naturale e senza fatica.

Le pulizie di casa ci portano via tanto tempo e ci fanno sprecare tantissimi soldi. Il motivo? Per ogni problema acquistiamo il prodotto del caso. Ecco che noi oggi vi vogliamo svelare qualcosa di molto particolare, ci servirà andare solamente in cucina.

Si avete letto bene. Per eliminare questo fastidioso problema che possiamo avere sul lavandino non serve spendere nulla ci sono vari rimedi casalinghi. Noi oggi ne scopriremo alcuni e rimarrete senza parole dal risultato finale. Andiamo a vedere cosa e come dobbiamo utilizzarlo.

Aloni gialli sul rubinetto? Risolvi in modo naturale

Ma sappiamo effettivamente per quale motivo si forma questo cerchio giallo nel nostro lavandino? I motivi sono molti ma tra tutti spicca il calcare. Ovvero quella sostanza biancastra che si deposita sulle superfici quando entra in contatto con l’acqua particolarmente dura.

Non è assolutamente una cosa piacevole da vedere! Sappiamo benissimo che in commercio ci sono tanti prodotti che ci permettono di eliminarlo ma se non vogliamo fare del male all’ambiente e salvare anche un po’ il nostro portafoglio che cosa possiamo fare?

Oggi vi indicheremo ben cinque soluzione completamente naturali che vi permetteranno di utilizzare quello che abbiamo già in casa. Siete curiose. Iniziamo subito. Come prima cosa vi diciamo di prendere dell’aceto. Lo sapevate che è un’anticalcare perfetto? Utilizziamolo con un panno di microfibra che bagneremo, poi pieghiamolo per orizzontale ed avvolgiamolo attorno al cerchio. Lasciamo agire per alcune ore.

Trascorso questo tempo strofiniamo con una spugnetta e togliamo tutto con l’acqua. Il nostro cerchio sarà solamente un lontano ricordo! Altrimenti possiamo utilizzare anche il nostro caro bicarbonato. In questo caso dobbiamo realizzare una sorta di crema con due cucchiai di bicarbonato e pochissima acqua. Spalmiamola poi sul cerchio e lasciamo agire fino a quando non vediamo che è secca.

Adesso prendiamo un vecchio spazzolino e togliamo tutto con l’acqua. Anche in questo caso costo praticamente uguale a zero come la fatica. Vogliamo utilizzare l’acido citrico? Perfetto ci servono 150 grammi da diluire in 1 litro di acqua. Vaporizziamo il tutto sul nostro cerchio e lasciamo in posa per un paio di ore. Strofiniamo poi il tutto ed anche qui il cerchio sarà un ricordo.

Ci piace il limone anche per via del suo odore? Ottimo! Tagliamolo a metà ed aggiungiamo un po’ di bicarbonato di sodio che strofineremo sulla parte interessata. Lasciamo in posa per tre ore e poi risciacquiamo il tutto. Ultimo ma non per funzionalità, possiamo usare il Sapone di Marsiglia. Come per il limone oltre alla rimozione del calcare avremmo anche un’odore piacevole. Ma come lo utilizziamo?

Strofiniamolo sulla macchia e lasciamo in posa per circa 2 ore. Risciacquiamo il tutto con l’acqua ed il nostro lavandino sarò perfetto! Come avete visto ci sono tantissimi modi per pulire il cerchio in modo semplice e veloce voi quale preferite?