Tre ingredienti che hai giá in casa e farai l’ammorbidente più profumato di sempre (risparmi anche un po’ di soldi)

Basta comprare l’ammorbidente! Da ora puoi farlo in casa con questi tre ‘semplici’ ingredienti: il profumo ti inebrierà.

Indossare il bucato appena lavato ed inebriarsi da quell’odore intenso, diciamoci la verità, è una delle sensazioni più belle che possano esistere. In commercio esistono tantissimi tipi di detersivi che permettono ai vestiti di profumare dopo il lavaggio, ma se ti dicessimo che hai la possibilità di preparare l’ammorbidente direttamente a casa tua?

Anche tu sei un amante del buon profumo e ti sei appena resa conto che il tuo stipendio finisce solo acquistando i detersivi? Allora, devi assolutamente provare questo ‘trucchetto’. In tantissimi amanti del pulito, infatti, stanno preparando direttamente nelle loro cucine un ammorbidente formidabile che, oltre ad essere pazzesco per il suo profumo, è capace di rendere morbido e vellutato qualsiasi tipo di tessuto.

Preparare in casa questo ammorbidente, ti assicuriamo, non è assolutamente complicato. Tutto quello che ti occorre, infatti, sono tre ‘semplici’ ingredienti che già hai in casa, che, quindi, utilizzi quotidianamente ma che non avresti mai immaginato ti potessero servire per realizzare questo detersivo. Sei pronto a saperne di più?

Ammorbidente fatto in casa: come prepararlo, il profumo sarà pazzesco

In commercio esistono tantissimi tipi di ammorbidenti e tutti hanno l’obiettivo di ammorbidire il bucato, ma sai come si può prepararlo in casa? Se fino ad ora hai sempre pensato di non poter mai compiere una pratica del genere, da oggi cambierai totalmente idea. Non solo è semplicissimo, ma ti farà anche risparmiare tantissimi soldi. Insomma, davvero pazzesco! Scopriamo insieme, però, tutto quello che ci serve e quali sono i passaggi da seguire.

Gli ingredienti che non devono assolutamente mancare sono:

Olio essenziale. Scegli la fragranza che più ti piace e che più vorresti sentire a tutti i costi sui tuoi vestiti;

Scegli la fragranza che più ti piace e che più vorresti sentire a tutti i costi sui tuoi vestiti; Acqua;

Aceto;

Bicarbonato di sodio;

1 bottiglia di plastica.

Preso tutto l’occorrente, puoi immediatamente passare alla preparazione dell’ammorbidente. Ecco quali sono i passaggi:

Riempi una ciotola con acqua corrente;

Aggiungi 4 cucchiai di bicarbonato e fai scioglierlo;

Versa 100 ml di aceto bianco e continua a miscelare;

Aggiungi qualche goccia dell’olio essenziale che hai scelto;

Versa il composto in una bottiglia di plastica ed utilizzalo tutte le volte che ne sentirai l’esigenza.

Ecco fatto: il tuo ammorbidente a costo zero è pronto. Usalo ogni volta che farai la lavatrice e puoi stare sicura che chiunque ti domanderà dove l’acquisti.