Hai un animo rock? Allora questo taglio di capelli è perfetto per te

Se hai un animo rock devi assolutamente provare questo nuovo taglio di capelli. Curiosa di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Scopri il nuovo taglio che sta facendo impazzire tutto il web: non solo è adatto a chi come te ha un animo rock ma è anche all’ultima moda. Se anche il tuo stile è ispirato a quello degli anni ottanta devi assolutamente conoscere il look più in tendenza del momento. Scopriamo tutti i dettagli.

Quando una donna vuole voltare pagina nella propria vita la prima cosa che fa è cambiare look. Sappiamo che non tutte amano tagliarsi i capelli eppure questo nuovo taglio sta facendo impazzire l’intero web. David Bowie ne ha fatto uno stile indiscusso e ancora oggi è possibile vedere molte star di Hollywood con questo incredibile look.

Di cosa stiamo parlando? Ovviamente del taglio mullet. Per molto tempo è stato l’emblema degli anni 80, ora è tornato di moda e diversi vip hanno iniziato a sfoggiarlo sui propri profili social. Quindi se anche tu vuoi dare una svolta rock al tuo look devi assolutamente provarlo.

Capelli: dai una svolta al tuo look con questo taglio

Se hai deciso di cambiare acconciatura, il mullet cut potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di un taglio ideale se sei un’appassionata dei look rock. Inoltre è perfetto per l’inizio di questa calda stagione, grazie a questo starete decisamente fresche.

In alcune varianti potrete comunque non rinunciare alla vostra amata lunghezza, ma son solo: si abbina perfettamente a diversi tipi di frange. Questo taglio è adatto sicuramente a quelle donne che amano osare e che non hanno paura del cambiamento.

Lo stile vintage vi regalerà quel tocco alternativo e rock di cui avevate bisogno. È perfetto per le donne che non hanno alcuna intenzione di passare inosservate. Inoltre potrete anche divertirvi utilizzando varie tonalità. Certo, non dimentichiamo che questo taglio si abbina perfettamente anche ai colori naturali e più sobri.

Insomma se il tuo obbiettivo è avere uno stile audace e rock and roll, devi assolutamente provarlo. Recentemente molte star americane hanno optato per questo look. Infatti alcuni di loro hanno sfoggiato il mullet cut sia tramite i social che sulle passerelle più prestigiose del mondo.

Un esempio? Miley Cyrus, Ursula Corberó, Rihanna e anche Demi Lovato. In Italia invece non possiamo non citare Francesca Mesiano, la cantante dei Coma Cose che da sempre opta per questi look alternativi e decisamente molto rock.