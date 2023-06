Al Bano senza parole, il figlio Yari confessa tutto: la scoperta improvvisa a 50 anni

Anno di importanti novità per la famiglia di Al Bano, l’ultimo ad aver fatto un’importante scoperta è stato suo figlio Yari.

Anno ricco di soddisfazioni per Albano Carrisi, noto nel mondo della musica e dello spettacolo semplicemente con lo pseudonimo di Al Bano, che lo scorso 20 maggio ha festeggiato 80 anni. 40 di questi passati a far innamorare l’Italia attraverso le sue canzoni. Dopo aver partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo in qualità di ospite accompagnato da altri importanti artisti suoi amici da una vita, qualche giorno fa in occasione del suo compleanno il cantante si è regalato una festa niente affatto male.

Grande evento quello andato in scena all’Arena di Verona intitolato 4 volte 20. Concerto celebrativo andato in onda anche su Canale 5. Insieme ad Al Bano, anche in quell’occasione, non sono mancati i migliori artisti dell’ultimo secolo. Una vita ricca di soddisfazioni per l’artista pugliese che nel corso della sua carriera ha fatto parlare di sé anche per le numerose e spesso anche travagliate storie d’amore.

Una delle più celebri storie sentimentali che hanno visto Al Bano protagonista, è senza dubbio quella avuta con la collega Romina Power. I due anni avuto quattro figli: tre femmine e un solo maschio. Il suo nome è Yari Carrisi e a 50 anni compiuti ha da poco rilasciato una confessione che ha lasciato di stucco il pubblico. Una notizia che avrebbe lasciato senza parole anche suo padre.

La scoperta di Yari Carrisi, il figlio di Al Bano ha confessato

Intervistato dai microfoni di Nuovo TV, l’artista e figlio d’arte ha ammesso di aver avuto una vita fatta di alti e bassi. Passando dall’ombra dei suoi genitori alla continua ricerca di sé stesso. Cosa che lo ha spinto a girare il mondo fino all’età di 50 anni. Poi la scoperta che ha cambiato il modo di pensare di Yari Carrisi. Il figlio dei due cantanti ha infatti da poco ammesso di voler dedicare la sua vita a mamma Romina.

Dopo gli anni passati lontano da casa e dalla sua famiglia, ora l’artista sembra intenzionato a mettere sua madre al centro dei propri progetti e pensieri. Nuovo tour e nuovi dischi in vista per Yari Carrisi per ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita artistica in compagnia di sua madre. Niente spazio per papà Al Bano che sembra invece destinato a proseguire per la sua strada.

Sicuramente una bella soddisfazione per Romina Power che proprio qualche giorno fa è stata ospite di Verissimo. Durante la trasmissione la cantante originaria di Los Angeles ha confessato che uno dei suoi grandi sogni avuti in gioventù fu proprio quello di avere un figlio maschio. Dopo la nascita di Ylenia, la prima figlia avuta con Al Bano, l’artista è stata accontenta. Per entrambi è giunto il momento di scrivere nuove pagine della loro storia.