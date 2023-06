Se mangi questi cibi in gravidanza rischi gravi conseguenze per te e per il bambino

Non mangiare assolutamente questi piatti mentre sei incinta, potrebbero esserci delle conseguenze davvero molto gravi.

Quello che si crea tra mamma e feto è un legame davvero unico e fortissimo, che durerà per tutta la vita di entrambi e anche dopo. Il legame è ovviamente di tipo quasi spirituale, tra due persone che non riusciranno a separarsi mai più. Ma ovviamente è anche un’unione di tipo squisitamente biologico, con i due corpo che sono letteralmente legati tra loro.

Fondamentale è il cordone ombelicale, un tubicino carnoso che permette lo scambio di nutrienti tra la madre e il feto. Attraverso i vasi sanguigni che irrorano questo canale è possibile dare da mangiare al piccolo sostanze nutrienti importanti, che decideranno nettamente il suo processo di crescita e la sua evoluzione.

Ma bisogna fare molta attenzione a quello che si mangia durante la gravidanza. Proprio perché tutto quello che la mamma ingerisce viene condiviso con il feto, è importante che si tratti di sostanze sicure, controllate, con le giuste proprietà e che non portino danni all’organismo che si sta formando. Ecco perché ci sono diversi alimenti che le donne incinte dovrebbero evitare.

Cosa evitare di mangiare se incinta: i sacrifici necessari

Al primo posto tra le cose da non ingerire se una nuova vita ci sta crescendo dentro c’è senza dubbio l’alcool. Che si parla di una birra leggera o di un whisky cask strenght, tutto quello che contiene alcool provoca infiammazione e avvelenamento al nostro corpo e soprattutto a quello del bambino: da non sfiorare neanche con gli occhi.

Attenzione poi al pesce, soprattutto a quello crudo. Meglio evitare cene a base di sushi, dato che i batteri che si annidano in queste carni non cotte potrebbero trovare terreno fertile nel sistema immunitario inesistente del feto, e attaccarlo senza tregua. Tra salmonella, epatite e parassiti vari, anche il pesce affumicato potrebbe non essere sicuro. Cuocetelo sempre, per lungo tempo, e consumatelo sporadicamente. Idem per i molluschi e i crostacei.

Stesso discorso vale per la carne. Evitate tartare e cotture al sangue, dato che potrebbe significare ingerire virus, patogeni e parassiti. Se siete sensibili al toxoplasma, poi, anche gli affettati crudi come prosciutto crudo, speck, bresaola e salame sono da evitare senza dubbio.

Non mangiare uova crude, dato che potrebbero portare la salmonella nel vostro intestino, un parassita che si trasferisce velocemente nel feto con conseguenze devastanti. Evitate anche di mangiare formaggi con muffa come il gorgonzola e le scorze di prodotti caseari invecchiati, dato che si tratta sempre di colonie di batteri.

Attenzione ai funghi, un alimento molto particolare e pieno di insidie, e ai piatti pronti, che potrebbero avere problemi in cottura e delle contaminazioni pericolosissime. Lavate poi con acqua e bicarbonato frutta e verdura prima di consumarla, più la sciacquate e meno rischi correrete per voi e per il piccino.