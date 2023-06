Tendenze capelli in estate: quali sono i tagli alla moda di questa stagione

Estate, è tempo di cambiare e optare per un taglio sbarazzino, alla moda e facile da gestire: scopri quali sono quelli del momento.

Capelli? Non una materia semplice, soprattutto quando si è nella fase di voler cambiare qualcosa al proprio look, ma non si ha il coraggio di osare. Spesso capita di non avere idee e questo porta a mantenere quel taglio sbagliato a vita, a non valutare un miglioramento estetico che possa davvero fare la differenza.

Sì, perché anche solo un riflesso diverso, un colpo di forbici sapientemente attuato da un esperto può davvero renderci diverse e migliorare in positivo il nostro aspetto estetico.

L’estate porta consiglio e scopriamo quindi insieme quali sono le tendenze a cui non bisognerebbe rinunciare per un look megagalattico.

Per chi vuole dare una bella sforbiciata: pixie cut ed è subito amore

Il pixie cut è un taglio di capelli corto e audace che solitamente presenta una lunghezza molto corta sui lati e sulla nuca e sulla parte superiore può essere leggermente più lunga. È un taglio di capelli alla moda che può essere personalizzato in diversi modi nel rispetto dei propri gusti.

Questo particolare taglio che prende il nome di “pixie cut” è è definizione pura, con linee e forme di taglio nette. Può essere realizzato in diverse varianti: asimmetrico, con frangia, spettinato o liscio. È un look molto versatile che può adattarsi a diverse forme del viso e può essere sfoggiato in modo elegante e sofisticato o più giocoso e informale.

Un taglio pratico e di facile gestione che richiede meno tempo per essere pettinato e può dare un aspetto fresco e moderno. Ovviamente, prima di addentrarsi in questa tipologia di look, bisogna considerare che per mantenere questo taglio è necessario recarsi spesso dal parrucchiere.

Infine, il pixie cut richiede una certa dose di fiducia e sicurezza in se stessi, poiché è un taglio che può attirare l’attenzione e cambiare radicalmente l’aspetto, quindi bisogna bene pensare prima di passare, ad esempio, da una lunga chioma ad uno stile sbarazzino come questo.

C- Cut hair ed è subito stile puro

Per chi non se la sentisse di optare per il pixie, ecco che la soluzione perfetta non tarda ad arrivare. Un taglio mozzafiato e davvero caratteristico è il C-Cut hair.

Si tratta di un taglio di capelli caratterizzato da una forma a “C” creata attraverso il livellamento dei capelli sul retro della testa. Questo tipo di taglio è spesso associato a un aspetto più strutturato e voluminoso.

Si chiama così perché la creazione di questo taglio prevede strati che seguono una curva a forma di “C” nella parte posteriore dei capelli. Questa tecnica di livellamento aiuta a creare una forma più definita e un volume ottimale ai capelli.

Può essere realizzato sia su capelli lisci che mossi, offrendo una varietà di possibilità di styling. Un look che risulta bello anche in occasioni più formali, ma fluente e leggero per la vita di tutti i giorni.