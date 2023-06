Tutti notano questo particolare foro sulle pentole, ma nessuno sa a cosa serve: scoprirlo ti cambierà la vita

Tutti sanno che sulle pentole c’è questo particolare foro, ma nessuno sa davvero a cosa serve: ecco la verità, resterai a bocca aperta.

Ci sono degli oggetti che tutti utilizziamo ogni giorno ma che improvvisamente scopriamo avere delle caratteristiche che non conoscevamo. Tutti noi, infatti, facciamo gesti automatici con gli oggetti e gli utensili che abbiamo in casa, ma poi capita di scoprire alcuni retroscena e dettagli sul loro utilizzo che ci possono lasciare a bocca aperta.

Sapete, ad esempio, a cosa serve il foro che troviamo su alcuni mestoli di legno o sul mestolo che usiamo per gli spaghetti? La risposta non è scontata, anzi molti probabilmente non se lo sono neanche mai chiesto! La verità è che quel foro centrale è un vero e proprio dosatore per gli spaghetti ed è esattamente della grandezza di una porzione. Non solo, è anche utile per mantecare i risotti, per cui si tratta di un untensile utilissimo se lo si usa nel modo giusto.

Anche le padelle e le pentole, altri utensili che tutti usiamo quotidianamente anche più volte al giorno, hanno dei fori sui manici. Sapete a cosa servono? Probabilmente resterete a bocca aperta, perché non ve l’ha mai detto nessuno: ecco finalmente la verità.

Sai a cosa serve quel foro che si trova sui manici delle pentole? Ecco svelata la verità, resterai a bocca aperta

Quasi tutte le pentole, sia quelle con due manici che le padelle con il manico lungo, hanno dei fori che non tutti usano perché non sanno esattamente a cosa servano. Il primo pensiero della maggior parte delle persone sarà probabilmente quello di usare i fori per appendere le pentole al muro o ai ganci che solitamente ci sono in cucina. Questa, però, non è l’unica possibilità.

I fori che si trovano sui manici, infatti, hanno anche l’importante e utilissima funzione di poggiamestolo. Anziché usare, infatti, il classico poggiamestolo in plastica o in ceramica, i fori permettono di posare ogni mestolo accanto alla propria pentola, senza sporcare nulla e senza mischiare i vari sughi. Ovviamente non rischierete neanche di far incendiare i mestoli, perché i fori sono fatti apposta per quello.

Inutile dire che gli stessi fori sono utili anche per appendere pentole e padelle alla parete della cucina, come molti fanno anche per un fattore estetico, o ai ganci che si trovano lungo la cucina, così da poterle avere sempre a portata di mano. Qualunque sia la vostra scelta in termini di arredamento della cucina, potete comunque usare i fori per poggiare i mestoli in verticale mentre cucinate. Una volta provato questo metodo non ne farete più a meno!