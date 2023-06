In vacanza con i bambini: Ecco le 10 migliori mete, anche economiche

Andare in vacanza con i bambini non è semplice, ma ci sono 10 mete da scegliere, anche economiche: ecco quali sono.

Le vacanza estive sono ormai quasi arrivate e tutte le famiglie sono alle prese con la scelta dei migliori posti dove andare. La cosa interessante è che ci sono dei luoghi perfetti da scegliere, a seconda dell’età dei figli e della propria economia.

Tutti coloro che stanno pensando a dove andare in vacanza con i bambini nei prossimi mesi non devono avere paura. Ci sono moltissime destinazioni baby friendly in Italia da poter scegliere con tranquillità, sia al mare che in montagna, dove le famiglie hanno tutti i servizi a disposizione.

Alcune delle località in questione sono state appositamente selezionata dal portale Momondo.it, così da agevolare il lavoro a tutti i genitori. La piattaforma è ottima per la ricerca di hotel e voli aerei ed ha selezionato quali sono le località italiane preferite per le famiglie con dei figli.

Vacanza con i bambini: le 10 mete baby friendly in Italia

Da nord a sud della penisola ci sono moltissime location da prendere in considerazione per una vacanza in famiglia. Ce ne sono per tutti i gusti, sia per coloro che gradiscono una settimana in montagna che al mare.

La prima delle dieci mete consigliate è Montecatini Terme, una bellissima cittadina toscana che offre molteplici servizi sia per i più grandi che per i più piccoli. Anche Jesolo è un’ottima meta per coloro che viaggino con i bambini, anche perché la spiaggia è lunga ben 15 chilometri.

La terza meta consigliata è Milano Marittima, perfetta per chi ama lo sport dato che ci sono molteplici campi. Da prendere in considerazione anche Andalo in Trentino per chi ama la montagna, dove ci sono tantissimi hotel family friendly ed offre numerosissime attività. Nell’elenco c’è anche San Vito Lo Capo, location siciliana nota per le sue spiagge, ed è perfetta per chi ha famiglia.

Gaeta è nota per la sua bella spiaggia e dove vengono organizzati moltissimi eventi. Sulla riviera romagnola bisogna prendere in considerazione Cesenatico, una località che offre numerosi servizi per le famiglie. Stessa cosa possiamo dire per Palinuro, la bellissima perla del Cilento, dove ha fantastici paesaggi. Sempre in Trentino c’è Alpe Cimbra, ottima per coloro che vogliono andare in montagna. A chiudere la lista c’è Sappada, meta che si trova in Friuli Venezia Giulia ed è tra le più ambite.