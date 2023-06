Bonus figli disabili: ottime novità dall’INPS | Guida pratica

In arrivo ottime novità dall’Inps per quanto riguarda il bonus figli disabili. Vediamo nel dettaglio tutte le novità in agenda.

Buone notizie per tutte quelle famiglie che hanno figli affetti da da disabilità. L’Inps ha comunicato importanti novità riguardo il bonus figli disabili. In questo articolo vi spieghiamo tutto e, soprattutto, cosa fare per ottenere il sussidio.

Nel mare magnum dei bonus attualmente in vigore per aiutare i nuclei familiari con redditi più bassi, ve ne è uno che si rivolge alle famiglie al cui interno sia presente almeno un figlio con disabilità. Si tratta del bonus figli disabili e consiste in un contributo riconosciuto dall’Inps nei seguenti casi:

nuclei familiari composti da un solo genitore;

nuclei familiari con figli a carico con una disabilità pari o superiore al 60%.

Il beneficio viene corrisposto dall’INPS e la domanda deve essere presentata ogni anno. L’Inps, in questi giorni, ha informato che sono in corso i pagamenti relativi alle annualità 2021 e 2022 e che sonso disponibili anche tutti gli esiti relativi alle ultime domande. Le famiglie la cui domanda è stata accettata saranno informate tramite una e-mail o un sms sul cellulare.

Bonus figli disabili: ecco la bella notizia

Come anticipato la richiesta per avere diritto a questo sussidio deve essere presentata ogni anno all’Inps. È possibile farlo direttamente entrando sul loro sito e accedendo tramite SPID o, in alternativa, è possibile farsi aiutare dai patronati. L’istituto di previdenza sociale valuterà poi se ci sono tutti i requisiti per accettare la domanda o se, al contrario, la richiesta non può trovare accoglimento.

Di recente l’Inps ha comunicato una bella notizia che farà gioire molte famiglie: è stato segnalato il fatto che non è escluso uno scorrimento delle graduatorie nel caso risultino disponibili risorse residue al termine delle procedure di erogazione. In pratica famiglie a cui, in un primo tempo la domanda era stata respinta, ora potrebbero ricevere il bonus.

Ricordiamo che per ottenere il bonus figli disabili è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani o extracomunitari con permesso di soggiorno;

essere genitori disoccupati con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8145 euro l’anno o non superiore a 4.800 euro l’anno in caso di lavoro autonomo;

il nucleo familiare deve essere composto da un solo genitore e l’Isee non deve superare i 3000 euro;

il figlio deve avere una disabilità certificata pari o superiore al 60%

In caso di figli maggiorenni il bonus spetta se i figli fino a 24 anni hanno un reddito annuo fino a 4000 euro; oltre i 24 anni il limite di reddito annuo scende a 2850 euro.

Il bonus figli disabili ammonta a 150 euro mensili per ogni figlio, fino a un massimo di 500 euro a genitore. Nel caso i fondi stanziati dal Governo non fossero sufficienti, verrà data la priorità alle famiglie con Isee più basso. A parità di Isee la precedenza sarà data laddove la disabilità del figlio è più grave. Si perde il diritto al sussidio se il figlio muore o se il genitore perde la potestà genitoriale o se il figlio viene collocato in una struttura a carico dello Stato. Il bonus figli disabili è compatibile con il Reddito di cittadinanza.