Addio alle rughe in pochi giorni con la miracolosa maschera orientale, segreto delle star: viso luminoso, niente borse e occhiaie

Vuoi una pelle bellissima in poco tempo e con prodotti naturali? Ecco la maschera che ti lascerà senza parole.

A chi non piace apparire al meglio delle proprie possibilità? Noi oggi vi vogliamo mostrare una maschera fai da te che arriva da lontano. Dall’Oriente. Ha dei benefici incredibili e ci permetterà di vedere la nostra pelle completamente trasformata.

Siete curiose di sapere che cosa ci occorre? Abbiamo praticamente tutto l’occorrente in casa. Scorri le prossime righe per leggere nel dettaglio come si realizza e quali risultati ci promette di avere sulla nostra pelle del visto. Rimarrete scioccati una volta provata.

Maschera fai da te: risultati bomba

La bella stagione ci mette allegria e ci fa anche bene al corpo. A chi non piace prendere un po’ di sole per sembrare più rilassate. I piccoli difetti si mascherano tranquillamente quando abbiamo quel colorito dorato sulla pelle! E’ sempre importante e bello prendersi cura di noi stesse.

E se vogliamo un viso super levigato cosa possiamo fare? Ovviamente vi ricordiamo che in estate va sempre messa la protezione solare, ma non solamente in questo periodo. I problemi legati ai raggi solari ci sono sempre ed è importantissimo per la nostra salute.

Noi però oggi vi vogliamo parlare di un qualcosa di diverso, una maschera per il viso che arriva da lontano, ovvero dalla tradizione giapponese. In questo prodotto di bellezza ci sono assolutamente prodotti che tutti noi abbiamo in casa. Sapevate, infatti che il riso è un ‘ottimo stimolante per la riparazione delle cellule e ci aiuta anche contro l’invecchiamento?

Arriviamo però allo nostra maschera, che cosa ci occorre:

3 cucchiai di riso preferibilmente integrale,

1 cucchiaio di latte

1 cucchiaio di miele

Adesso realizziamola, è super semplice, come prima cosa facciamo cuocere il nostro riso fino a quando non diventa bello morbido, adesso filtriamo l’acqua di cottura e la teniamo da una parte. Sciacquiamo il riso e mettiamo un cucchiaio di latte caldo ed il miele. Amalgamiamo per bene il tutto. Laviamo quindi il nostro viso e distribuiamo il tutto sul viso.

Lasciamo agire per almeno 30 minuti. Trascorso questo tempo togliamo la maschera e ci sciacquiamo con l’acqua di cottura del riso. I risultati saranno incredibili! Dobbiamo ripeterla 1 volta alla settimana per almeno un mese. Il vostro viso sarà assolutamente disteso e perfetto, un risultato mai visto prima.

Come avete visto è un prodotto super economico e che ci permette anche di non utilizzare prodotti chimici ma solamente cose naturali, non male vero?