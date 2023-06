Wanda Nara insieme alla figlia: la somiglianza è impressionante | Eccole

Wanda Nara, avete mai visto sua figlia? La somiglianza tra loro due è pazzesca, queste immagini appena spuntate vi lasceranno a bocca aperta.

Negli ultimi mesi la vita di Wanda Nara e Mauro Icardi è stata stravolta da numerosi cambiamenti, perché il calciatore ex Inter si è trasferito in Turchia per indossare la maglia del Galatasaray, mentre Wanda si è ritrovata per la prima volta a ricoprire il ruolo di conduttrice della versione argentina di Masterchef. Tante novità, dunque, sia dal punto di vista personale che professionale, con risultati davvero ottimi.

Icardi, infatti, è reduce dalla vittoria del campionato con la sua squadra, mentre Wanda si sta godendo il successo della sua nuova esperienza professionale e, come se non bastasse, ha anche lanciato una linea di intimo tutta sua, che pure va a ruba. Insomma, le cose per la coppia vanno a gonfie vele, e anche tra loro sembra essere tornato definitivamente il sereno dopo i tanti rumors e le voci sulla presunta rottura.

Wanda Nara, la somiglianza con sua figlia Francesca vi lascerà a bocca aperta: le avete mai viste insieme? Sono splendide!

Qualche mese fa, infatti, era stata proprio Wanda a spegnere il gossip presentandosi al programma Belve insieme a suo marito e lasciando tutti a bocca aperta visto che la rottura sembrava ormai ufficiale. Anche sui social Wanda è super presente e attiva e proprio dal suo profilo Instagram è possibile conoscere sempre nuovi dettagli e retroscena sulla sua vita.

In questi giorni, ad esempio, hanno fatto impazzire tutti le foto che la conduttrice ha pubblicato insieme a sua figlia Francesca, la primogenita avuta da Mauro Icardi. Guardando le immagini, infatti, è impossibile non notare la somiglianza tra le due: sono splendide, vediamole subito!

Wanda Nara è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere con i suoi oltre 16 milioni di followers tutto quello che la riguarda, dalle immagini di lavoro a quelle della sua famiglia e dei suoi 5 figli, dei quali è innamoratissima. I primi 3, Valentino, Benedicto e Constantino, sono nati dal matrimonio con l’ex calciatore Maxi Lopez, finito nel 2013. Dall’amore con Mauro Icardi, invece, sono nate le piccole Francesca e Isabella, che oggi hanno rispettivamente 8 e 6 anni.

Le piccole sono le principesse di casa e lo si può evincere anche dai social, dove spesso compaiono insieme ai fratelli e ai genitori. Francesca, in particolare, è praticamente identica a sua madre, come si vede dalle foto che Wanda ha pubblicato in questi giorni sul suo profilo Instagram, lasciando tutti a bocca aperta.

Come si vede dalle immagini, infatti, la Nara e sua figlia si somigliano tantissimo, e la conduttrice lo ha sottolineato anche nella didascalia del post: “La mia versione moderna”, ha scritto Wanda, ricevendo tantissimi commenti da parte di utenti che le hanno dato ragione. In effetti le due hanno gli stessi lineamenti, la stessa forma del viso e lo stesso identico sguardo. Anche voi la notate?