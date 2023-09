Cosa fare con un bracciale Pandora ossidato e scurito, con questo rimedio casalingo tornerà brillante come nuovo senza spendere soldi. Tutte le informazioni utili.

Con il tempo l’argento tende a scurirsi e purtroppo anche a ossidarsi. È importante, dunque, tenere con cura i nostri oggetti e gioielli in argento. Tra questi ci sono i bracciali a marchio Pandora, molto popolari e diffusi. Se anche voi avete un bracciale d’argento di Pandora e purtroppo si è scurito o, peggio, ossidato, c’è un rimedio casalingo molto efficace per farlo tornare come nuovo.

I bracciali Pandora da pulire con particolare cura sono quelli con i charm o charms, si tratta di elementi decorativi come ciondoli e pendagli che si infilano nel braccialetto. Alcuni bracciali hanno già i loro charm, altri invece possono essere personalizzati, aggiungendoli a piacere e a propria scelta. Una caratteristica, questa, dei gioielli Pandora, per avere il proprio braccialetto personalizzato. I charm possono avere un valore simbolico, oltre che decorativo.

Di seguito, vi spieghiamo come pulire facilmente con un rimedio casalingo il vostro bracciale Pandora in argento insieme ai charm. Ecco come fare e tutto quello che bisogna sapere.

Bracciale Pandora ossidato e scurito, il rimedio casalingo per farlo tornare brillante come nuovo

Per prima cosa, prendete il vostro bracciale d’argento di Pandora e rimuovete tutti i charm. Poi prendete una ciotola comune, riempitela d’acqua e versateci qualche goccia di sapone liquido neutro per le mani. Prendete uno spazzolino da denti con setole morbide e mescolate bene il sapone nell’acqua. Poi mettete nella ciotola il bracciale e i charm. Mescolate ancora, delicatamente. Lasciate riposare nell’acqua insaponata il bracciale e i charm per circa quindici minuti. Quindi, con lo spazzolino sfregate delicatamente un charm alla volta, per rimuovere lo sporco, pulendolo a fondo, soprattutto nelle parti scavate. Dopo la pulizia, disponete ciascun charm su un foglio di carta assorbente.

Quindi, prendete il bracciale e sfregatelo bene con lo spazzolino da denti, facendolo scorrere sul palmo della mano. Passate bene lo spazzolino su tutto il braccialetto e sfregate un po’ di più sulla chiusura. Poi, svuotate la ciotola dall’acqua insaponata, sciacquatela bene e riempitela solo con acqua pulita.

Immergete nell’acqua charm e bracciale e mescolate delicatamente con lo spazzolino, per togliere i residui di sapone. Quindi mettete tutto ad asciugare sopra un panno o un asciugamano pulito. Passate charm e bracciale con un panno in microfibra pulito per asciugarli bene. Sopra il panno o l’asciugamano, completate l’asciugatura con un phon. Infine, lucidate charm e bracciale con il panno in dotazione da Pandora e ricomponete il vostro braccialetto.

Questa pulizia va ripetuta almeno una volta ogni due mesi. Se serve, fa fatta più spesso. La frequenza dipende dall’utilizzo del bracciale e da quanto è sporco. Se invece l’argento è molto ossidato, dovete portare il vostro bracciale da un professionista.