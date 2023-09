Il tuo aspirapolvere emana un cattivo odore? Il rimedio per averla sempre profumata e pulita

Hai provato ad utilizzare l’aspirapolvere per le pulizie ma il suo odore ti ha dato fastidio? Ecco il rimedio che cercavi!

Fare le faccende in casa è un compito che spetta a tutti i componenti della famiglia, ognuno aiuta coma può, ovviamente! Ma passare l’aspirapolvere è quello più conteso, confessiamolo. Non si fatica molto ed è anche veloce. Insomma un elettrodomestico davvero utile in casa.

In tanti lo accendono anche al posto di passare la scopa per pulire dopo il pranzo o la cena. Ma cosa possiamo fare se sentiamo emanare un’odore non gradevole? Niente paura! Arriviamo noi in vostro soccorso con un trucchetto facile, veloce e che funziona. Continua a leggere.

Il tuo aspirapolvere non fa buon odore? Fai così e risolverai subito

Da quando è entrato nelle nostre casa l’aspirapolvere non è mai uscito, ci dà una grandissima mano con la pulizia del pavimento e la rimozione di polvere o peli di animali domestici. Insomma una sorta di salva vita. Puoi fare tutta casa in pochissimo tempo, anche i punti più difficili.

Ma come tutte le cose, utilizzandolo spesso, poi va pulito perché al suo interno accumula tutto lo sporco. Ma come si pulisce in modo facile e veloce? Come prima cosa ti diciamo che andrebbero pulite periodicamente anche i filtri ed il tubo di aspirazione.

Un esempio, per pulire la spazzola molto spesso basta toglierla e quindi sganciarla e rovesciarla per togliere polvere e capelli. Successivamente passiamo un panno umido con aceto e lasciamo asciugare. Ecco che questa parte è perfetta! Avete visto che ci vuole poco.

Se dobbiamo pulire completamente la nostra aspirapolvere è un’operazione che andrebbe eseguita ogni 6/7 mesi. In che modo? Facciamo un mix di aceto bianco, acqua e qualche goccia di detersivo per piatti, ma senza esagerare. Il sacchetto invece lo possiamo pulire con acqua e alcool. I filtri una volta puliti vanno fatti asciugare al sole.

Ma se vogliamo togliere eventuali cattivi odori che emana come facciamo? Noi oggi ti sveliamo non uno ma bensì tre metodi alternativi. Il primo è con il nostro fedele bicarbonato di sodio, potevamo non utilizzarlo anche qui. Ci serve solamente un cucchiaino, mettiamolo a terra ed aspiriamolo. Basta! Il gioco è fatto tutto quello che emanava cattivi odori verrà neutralizzato.

Possiamo in alternativa utilizzare la lavanda. In questo caso ci aiuta anche a non far tornare insetti ed acari. Ci occorrono 2 cucchiai di lavanda secca. Il procedimento è lo stesso di prima. Arriviamo all’ultimo consiglio, l’olio di timo. Questa volta ci occorrono 5 gocce di olio essenziale ed un po’ di segatura, circa un pugnetto. La segatura l’andremo a bagnare con l’olio che ha un fortissimo potere antibatterico e poi aspiriamo. In questo modo tutti i cattivi odori saranno solamente un lontano ricordo.