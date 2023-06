Per la tua salute, lava regolarmente i reggiseni (anche se non sembrano sporchi)

Se tendi a lavare poco i tuoi reggiseni perché li indossi raramente e per poche ore al giorno dovresti cambiare abitudine: ecco il motivo.

Ci sono indumenti che cambiamo e laviamo regolarmente come, ad esempio, gli slip e la canottiera, per chi la usa. Lo stesso si può dire per le calze, le t-shirt e anche i pantaloni, con frequenze diverse a seconda dell’effettivo tempo di utilizzo e delle proprie abitudini. Tutte le donne sanno, però, che un indumento che lavano piuttosto raramente è il reggiseno: in realtà, bisognerebbe cambiare subito rotta.

Come suggerito da molti esperti, molte donne indossano il reggiseno solo quando sono fuori casa, come durante l’attività sportiva o al lavoro. Nel tempo libero e di notte, invece, è buona abitudine toglierlo e lasciare il seno libero, poiché questo favorisce il rassodamento dei tessuti e dei muscoli e aiuta il decolleté a sostenersi da solo: non lasciandolo mai libero, invece, questo perderebbe questa capacità. Di fatto, però, anche se indossato raramente il reggiseno va lavato spesso: ecco perché.

Reggiseni, un indumento da lavare di più: ecco il motivo

Secondo la dermatologa Leah Ansell, lavare poco spesso il reggiseno comporta un accumulo sul suo tessuto di batteri e impurità che, una volta a contatto con la pelle, possono infettarla e causare disturbi anche fastidiosi. Un esempio è l’infezione da lievito, molto comune sotto al seno, nella zona buia e umida dove spesso si suda di più.

Se già quella zona del corpo è esposta alle irritazioni e alle infezioni poiché è una di quelle in cui si suda di più, dall’altro lato indossare frequentemente reggiseni non lavati bene potrebbe aumentare questo rischio. Inoltre, metterlo regolarmente in lavatrice rimuove anche i detriti di pelle morta, causati dalla naturale esfoliazione della pelle del decolleté.

Secondo la dermatologa, quindi, il reggiseno andrebbe lavato ogni tre o quattro utilizzi se si tratta di un indumento intimo mentre, se è quello sportivo, allora va lavato dopo ogni sessione di allenamento. Per preservare la forma delle coppe si può usare uno dei vari dispositivi presenti in commercio, tra cui il comodissimo sacchetto da biancheria con il fondo rinforzato, che segue la forma delle coppie rigide.

In generale, quindi, è meglio acquistare qualche reggiseno in più e lavarlo spesso invece di averne solo due da usare quotidianamente, finendo per lavarli poco spesso: ne va della salute.