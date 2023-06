Vite al limite, Nowzaradan e il suo capolavoro: Alicia pesava 300Kg, oggi è un esempio per tutti

Prima di Vite al Limite pesava 300 kg, ma grazie al programma è rinata: oggi Alicia è un’altra persona, impressionante.

In onda dal 2013, Vite al Limite intrattiene il suo numerosissimo pubblico da ben 10 dieci anni. Un programma, da come si può chiaramente comprendere, piuttosto ‘secolare’ del piccolo schermo nostrana, in grado di accontentare sempre il gusto dei suoi telespettatori.

Seppure in onda da diversi anni, il pubblico di Real Time ricorda benissimo tutte le storie che si sono alternate nella clinica di Houston. Tra le tante che, però, sono state raccontate, non si può fare assolutamente fare a meno di tenere a mente quella che ha tenuto tutti incollati nel corso della sesta stagione dello show, che ha visto come protagonista indiscussa la giovanissima Alicia Kirgan.

Entrata a far parte del programma di dimagrimento, la trentaduenne dell’Illinois ha messo sin da subito le cose in chiaro. Il suo obiettivo, infatti, era quello di ritornare in forma e di perdere quei chili di troppo: non aveva assolutamente scuse. In effetti, il suo percorso è stato da dieci e lode! Non solo, infatti, ha seguito per filo e per segno la dieta del dottor Nowzaradan, ma è dimagrita oltre i 100 kg.

Grazie a Vite al Limite Alicia dimagrisce 100 kg: oggi è un’altra persona

Tra le tantissime trasformazioni di Vite al Limite, ricordarsi di quella di Alicia Kirgan è facilissimo. La giovanissima dell’Illinois, infatti, è stata una delle poche che è riuscita a mantenere le promesse fatte al dottor Nowzaradan ai tempi della sua prima visita, battendo qualsiasi tipo di record. Guardate, però, com’è diventata oggi: è davvero irriconoscibile!

Dopo Vite al Limite, quindi, sembrerebbe che Alicia non abbia affatto perso le buone abitudini e che abbia continuato a seguire un regime alimentare sano e regolato. Ovviamente, sappiamo davvero molto poco del suo peso attuale, questo è chiaro. Dall’immagine riproposta in alto, però, si capisce chiaramente che la trasformazione della Kirgan c’è stata.

Grazie alla dieta del dottor Nowzaradan, quindi, Alicia ha avuto la possibilità di dire ‘addio’ alla sua vecchia vita e di iniziarne una nuova, fatta su misura per lei e le sue esigenze. Oggi è tutt’altra persona e, da come testimoniano le sue foto sui social, soddisfatta e felice della sua famiglia. A lei, quindi, vanno le nostre più sincere congratulazioni.