A due passi da Roma il giardino delle Peonie più grande del mondo: dovete assolutamente andarci

Roma è una città ricca di monumenti e luoghi assolutamente da non perdere. Se si decide di fare un viaggio nella Capitale, però, non può assolutamente mancare una visita al giardino delle Peonie, quest’ultimo è il più grande del mondo ed è situato proprio a pochi passi da Roma.

Tra i luoghi simbolo dell’Italia vi è il Colosseo. Questo meraviglioso anfiteatro è il monumento più visitato di Roma, i turisti e gli abitanti che lo visitano ne restano entusiasmati. Ma, chiaramente, il Colosseo non è di certo l’unico monumento degno di nota, Roma è ricca di sorprese e luoghi incredibili. Tra questi vi è il Castel Sant’Angelo che si trova nei pressi di Borgo Pio. La costruzione risale ad Adriano e la storia di questo castello è davvero molto particolare ed assolutamente da conoscere.

Inoltre, anche la vista è davvero meravigliosa dal momento che vi è la possibilità di ammirare Corso Vittorio II.

A proposito di bellezze naturali, in provincia di Viterbo vi è un il famoso Centro Botanico Moutan. Questa località ha una vastità incredibile di peonie che risulta essere la più grande al mondo. Per arrivarci da Roma ci vorrà circa 1 ora ma ne vale assolutamente la pena.

Durante il mese di maggio le peonie fioriscono regalando ai visitatori uno spettacolo davvero emozionante. Il Centro Botanico è in questione contiene solamente peonie, ma è anche un centro di studi. All’interno, infatti, vi sono diversi studiosi che si occupano proprio di fare ricerca relativa ai fiori in questione.

All’interno del Centro vi è la possibilità di ammirare oltre duemila piante e ben seicento varietà. Ma qual è il prezzo del biglietto? Per visitare questo meraviglioso luogo bastano solamente cinque euro e l’apertura è dalle 9.30 fino alle 18.00. Questi orari, però, riguardano il periodo in cui la peonia fiorisce.