In Italia c’è il borgo dei fiori: è il più bello da vedere in primavera

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il Bel Paese è ricco di luoghi meravigliosi tutti da visitare e da conoscere assolutamente, tra questi vi è un borgo dei fiori: ecco dove si trova e cosa vedere.

Con l’arrivo della primavera i fiori rifioriscono ed ogni luogo diventa più bello e colorato. Vi sono diversi borghi in Italia che con l’arrivo della bella stagione e delle alte temperature acquisiscono colori meravigliosi e non si può assolutamente non farci una passeggiata. Di conseguenza, la primavera risulta essere la stagione più adeguata per decidere di fare un viaggio in luoghi nuovi e mai visitati prima.

Il Bel Paese è ricco di borghi da non perdere e uno di questi si trova in Umbria. La località precisa è Spello, questo si trova in provincia di Perugia e, com’è noto, tale città vanta splendidi luoghi naturali ed incredibili luoghi all’aperto ricchi di fiori. Chiaramente, se si decide di visitare Perugia, oltre ad ammirare le bellezze naturalistiche potrebbe essere molto emozionante fare una passeggiata tra le bellezze medievali.

Come anticipato, l’Italia è un Paese ricco di bellezze architettoniche e naturalistiche, non mancano assolutamente i borghi da visitare e le distese di fiori da ammirare. Un luogo da visitare assolutamente è Spello, questo borgo è situato in provincia di Perugia e durante la stagione primaverile è incredibilmente colorato grazie ai tantissimi fiori presenti.

Il borgo in questione si trova solamente a trenta chilometri da Perugia e a dieci da Assisi è dunque raggiungibile da entrambi i luoghi. In primavera tale località risulta essere coloratissima e molto profumata.

Intorno a tale borgo vi sono diverse opere del Perugino e non solo. Infatti, vi sono anche meravigliose vallate, boschi ed ulivi. A visitare tale luogo non vi sono solo italiani, ma anche persone che arrivano da diversi paesi. A Spello ci si perde nei colori e nelle meraviglie locali. Questo borgo è molto amato sin dai romani e tutt’oggi la località continua ad essere preferita.

Inoltre, all’interno del borgo vi sono chiese molto famose come quella di Santa Maria Maggiore. Quest’ultima è databile al 1.100. Ma non solo, infatti, in tale località vi è anche la possibilità di vedere gli affreschi del Pinturicchio presso la Cappella Baglioni. Insomma, un luogo assolutamente da non perdere se si è deciso di fare un viaggio durante questa stagione.