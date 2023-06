Voglia di vacanze, ma 0 euro? Con questi trucchi risparmi tantissimo sugli hotel: le ferie ti costeranno davvero poco

Non vediamo l’ora di andare in vacanza, ma, allo stesso tempo, non vogliamo spendere troppo. Ecco qualche semplice trucco per risparmiare tantissimo

Il periodo economico che viviamo non ci permette di fare chissà quali spropositi sotto il profilo economico. Eppure, non perdiamo, giustamente, la nostra voglia di viaggiare. E, allora, come fare? L’estate è ormai iniziata e il periodo in cui godersi un po’ di meritato riposo si avvicina. Ecco qualche trucco per non pagare troppo in hotel: il risparmio è assicurato.

L’inverno che ci siamo messi alle spalle è stato molto duro. Abbiamo lavorato tanto, duramente, senza sosta. Ora abbiamo una voglia matta di andare in vacanza, di staccare la spina, di goderci un periodo di ferie. Ma le finanze di quasi tutti noi non sono propriamente così floride. L’inverno che ci siamo messi alle spalle, infatti, è stato assai duro anche da questo punto di vista.

Abbiamo dovuto affrontare spese in ogni settore, peraltro con aumenti e rincari ovunque. Il caro-bollette ci ha fiaccati, economicamente e moralmente: mai eravamo stati costrette a pagare così tanto luce e gas, dovendo peraltro fare di necessità virtù con trucchi per risparmiare e pagare di meno. Ma a colpirci, anche il caro-carburante: rincari piuttosto importanti per diesel e benzina che hanno messo in difficoltà soprattutto chi usa il mezzo per lavoro. E che dire, poi del caro-vita, che ha reso per tutti noi la spesa un vero e proprio incubo.

E ora, proprio quando volevamo rilassarci, anche le vacanze vengono colpite dagli aumenti. Soprattutto per ciò che concerne hotel, alberghi e strutture ricettive in generale. Ma con questi pochi e semplici trucchi si potrà risparmiare parecchio sul costo degli alberghi.

Come risparmiare sul costo degli alberghi

Come detto, non si tratta di chissà quale papello da leggere e da rispettare, ma di pochi accorgimenti, che, però, possono fare la differenza sul bilancio finale di una vacanza. In primis, ovviamente, il consiglio è sempre quello di programmare, di organizzare i viaggi e le vacanze con un certo anticipo. Questo vale sia per la prenotazione dei voli, sia per ciò che concerne le strutture ricettive: prima si prenota, più si risparmia.

Ovviamente, non sempre è possibile farlo. E allora? E allora il primo consiglio che vi diamo è quello di non scegliere necessariamente un albergo in pieno centro. Chiaramente, più sarà nevralgica la posizione della struttura, più il prezzo si alzerà. Decentrarsi un po’ ha il vantaggio di farci risparmiare, ma anche di vedere zone e aree che altrimenti sfuggirebbero al nostro radar. Informatevi quindi su quanto bene siano collegate le zone dove andate ad alloggiare.

Ancora, cercate di capire che tipo di vacanza volete fare. Se l’albergo vi servirà solo come punto d’appoggio per dormire, fare una doccia, cambiarvi, non è necessario scegliere chissà quali comfort come piscina o altri benefit che, ovviamente, fanno salire i costi. Ulteriore consiglio: se prenotate la struttura tramite un sito o un’app, non fermatevi al primo risultato, ma confrontate i vari portali, perché a volte si possono trovare soluzioni e vantaggi davvero insperati.

Infine, attenzione alle spese extra. Sia in fase di prenotazione, sia quando sarete in struttura: vi sono una serie di servizi e comodità che sono a pagamento. Si va dalla “banale” colazione, all’utilizzo di aree dell’albergo quali, appunto, la piscina o il centro benessere. Informatevi sempre prima, per non avere spiacevoli sorprese al pagamento del conto.