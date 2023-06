Fai volare la fantasia con questa ricetta per delle farfalle fresche e buonissime

Con un po’ di fantasia si possono preparare piatti strepitosi da gustare durante le giornate estive, queste farfalle sono fresche e buonissime.

Hai voglia di portare in tavola un primo piatto super saporito e fresco? Queste farfalle sono una vera bontà e piaceranno a tutta la famiglia, devi assolutamente provarle.

Si tratta di una ricetta molto semplice e veloce, proprio alla portata di tutti, seguendo il procedimento passo dopo passo infatti il risultato sarà fantastico e farà venire a tutti l’acquolina in bocca. Per preparare queste buonissime e fresche farfalle ti servono pochi ingredienti, non appena le porterai in tavola andranno subito a ruba, anche i più piccoli le mangeranno molto volentieri.

Ecco una fantastica e semplice ricetta per preparare delle buonissime e fresche farfalle

Di seguito trovi tutto ciò che ti serve e la ricetta spiegata in modo semplice e dettagliato per preparare delle sfiziose farfalle con pomodorino, pesce spada e menta, vedrai che piaceranno a tutti

Questi sono gli ingredienti che ti occorrono per preparare delle farfalle fresche e buonissime:

320 g di farfalle

400 g di pesce spada

Sale e pepe q.b.

Aglio

Olio extravergine di oliva q.b.

15 pomodorini ciliegino

Menta fresca q.b.

Scorza di limone q.b.

Prezzemolo q.b.

30 ml di vino bianco

Preparazione: